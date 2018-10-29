В Омске пропала девушка с шестимесячной дочкой

СЕГОДНЯ 08:40 2018-10-29T09:31:47+03:00

Они ушли из дома почти неделю назад и до сих пор не вернулись

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В соцсетях омичи просят помочь найти молодую девушку с ее ребенком. Как сообщают родственники, девушка с шестимесячной малышкой на руках ушла из дома еще 24 октября из дома по улице 28-ая Рабочая и до сих пор не вернулась.

Девушка одета в синюю парку, черные штаны, полусапожки черного цвета и темно-коричневую шапку. Молодая мама была с коляской серо-зеленого цвета.

Родители и родственники очень просят сообщить любую информацию о девушке и ее ребенке по указанному телефону.