Водителя из Омской области, насмерть сбившего 9-летнего мальчика, задержали на 10 суток

СЕГОДНЯ 10:50 2018-10-13T10:52:19+03:00

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29-летнего жителя Тары Сергея Машинского задержали. Напомним, вечером 7 октября он насмерть сбил 9-летнего мальчика и скрылся с места ДТП. По словам очевидцев, в момент происшествия водитель был пьян.

Тарчанин явился в полицию только на третий день. Он рассказал «Комсомолке», что все это время скрывался у знакомых, меняя адреса. Сбежал, потому что боялся последствий, но вскоре в нем заговорила совесть.

Из-за того, что мужчина может скрыться от следствия, его решили на 10 суток поместить в изолятор временного содержания. Также известно, что он уже был дважды судим. На этот раз ему грозит до 5 лет лишения свободы.

В Омской области вторые сутки ищут водителя, сбившего насмерть 9-летнего мальчика (Подробнее...)