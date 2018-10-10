В Омской области вторые сутки ищут водителя, сбившего насмерть 9-летнего мальчика

СЕГОДНЯ 11:14 2018-10-10T11:55:09+03:00

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Трагедия случилась в Таре примерно в восемь вечера 7 октября. 9-летний Артем Рязанцев вместе с отчимом пошли в магазин за продуктами. Им осталось только перейти дорогу. Мужчина на мгновение отвлекся, а мальчик вышел вперед. В этот момент его снесла «девятка». Вместо того, чтобы затормозить и выйти на помощь, водитель только прибавил газу и пролетел на красный свет. Отчим ребенка в первые секунды от шока даже не мог осознать, что случилось.

Все случилось почти в центре, поэтому здесь всегда много людей. Прохожие подбежали и пытались оказать помощь ребенку и его отчиму, который был тоже в шоке от случившегося. Вызвали «скорую», но приехавшие медики уже ничего сделать не смогли - третьеклассник погиб на месте.

Этот случай не оставил равнодушным, кажется никого в Таре. Люди знали, что родители погибшего мальчика воспитывают еще двоих ребятишек - 10-летнего Вадима и 16-летнюю Алену. Все о семье отзываются только положительно. Одно время она, правда, находилась в сложном материальном положении и даже получала помощь в благотворительном фонде «Русская береза». Потом дела, вроде бы, наладились.

Тем не менее, соседи и просто неравнодушные люди самостоятельно решили помочь маме собрать деньги на похороны ее младшего сына. Нужная сумма набралась буквально хза несколько часов.

- О детях их этой семьи могу сказать только хорошее, - рассказал «Комсомолке» директор тарской школы № 3 Сергей Финагин. - Артем шалил, как и все дети, но учился хорошо. Мы до сих пор не можем поверить, что больше его не увидим. Вчера был на его похоронах. Приехал родной папа, который сейчас живет в соседнем районе. Мама рыдает уже второй день, мы пока даже боимся ее трогать. Она пока в состоянии общаться только с дочерью и своей бабушкой. Все необходимое у нее пока есть.

Сейчас главная просьба близких семьи - помочь в поисках сбежавшего водителя, 29-летнего Сергея Машинского.

- Не знаю, на что он расскатывал, когда скрылся, - рассуждает Сергей Финагин. - Его видели десятки людей. свидетели говорят, что сразу заметили машину, которая очень странно ехала по дороге, Сразу же было предположение, что водитель пьян. Люди запомнили номер машины. Ее вскоре нашли, но уже брошенную. А позже, когда об этом начали писать в соцсетях, в полицию, вроде бы, пришел приятель этого лихача, который сидел на пассажирском месте. Он, кажется, подтвердил, что Машинский действительно выпивал накануне.

«Комсомолка» нашла бывшую жену подозреваемого водителя.

- Почему мы с ребенком должны из-за него страдать?! - вскипела женщина. - Где он прятался, я понятия не имею. Но, насколько знаю, его уже задержали и он дает показания в полиции.

Но, отойдя немного, рассказала о том, ставшим теперь черным и для ее семьи, 7 октября, подробнее:

- Лично мне жалко и мальчика, и его самого. Сергею, можно сказать так, всегда по жизни не везет. По своей натуре он человек неплохой. Вроде даже стал исправляться, устроился на работу, причем, официально. Помогает мне деньгами для своей родной дочери. Он выпивает, но очень редко. Именно про 7-е число могу сказать одно: в обед он был у меня дома, видела я его трезвым. Как и что было дальше, я не знаю.

Если вы стали очевидцем этого трагического ДТП, просьба звонить в полицию по телефонам: 2-09-67 или 02.