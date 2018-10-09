В Омске пройдет бизнес-fest «Экономика будущего»

9 Окт. 19:13 2018-10-09T19:14:17+03:00

На него приедут участники президентской программы управленцев и известные экономисты

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12 октября 2018 года в Омске в Экспоцентре пройдет масштабный БИЗНЕС FEST «ЭКОНОМИКА БУДУЩЕГО», организатором которого выступает Центр делового образования Омского государственного университета им. Ф.М. Достоевского.

Известные спикеры из Москвы, Санкт-Петербурга и Екатеринбурга приедут поделиться своим уникальным профессиональным опытом.

Боровков Алексей Иванович, руководитель созданного на базе Института передовых производственных технологий Санкт-Петербургского политехнического университета Петра ВеликогоЦентраНТИ «Новые производственные технологии» приглашает всех желающих к диалогу о цифровой экономике и цифровизации промышленности. Особое место в этом диалоге отведено представителям промышленных предприятий омского региона.

Большой интерес представителей Администрации города Омска и Правительства Омской области вызвал приезд на БИЗНЕС FEST известного российского исследователя, географа, директора региональной программы Независимого института социальной политики (г. Москва) Натальи Васильевны Зубаревич. Она поделится с омичами своим независимым и рациональным мнением о развитии региона и города, об отношениях центра и субъектов, а также муниципалитетов в России.

С помощью экспресс-технологии разработки дорожных карт для управления изменениями в компаниях Малышева Лариса Анатольевна, директор MBA-Центра Бизнес-школы УРФУ имени первого Президента России Б.Н. Ельцина (г. Екатеринбург), научит предпринимателей планировать изменения в условиях будущего в рамкахWorkshop-площадки.

Отдельной площадкой БИЗНЕС FEST «ЭКОНОМИКА БУДУЩЕГО» представлен Межрегиональный конкурс участников Президентской программы подготовки управленческих кадров для организаций народного хозяйства Российской Федерации «Менеджер года», на который приедут участники из Кемерово, Томска и Новосибирска. Возглавлять конкурсную комиссию будет Бункин Алексей Сергеевич, директор ФБУ «Федеральный ресурсный центр по организации подготовки управленческих кадров» (г. Москва).

Ознакомиться с подробной программой мероприятия можно: http://cdo.omsu.ru.tilda.ws/fest

Получить ответы на вопросы можно по телефонам: (3812) 67-00-57, 22-46-06, 20-98-52 (сот.)