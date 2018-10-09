Где купить хорошие саженцы

СЕГОДНЯ 07:39 2018-10-09T07:43:01+03:00

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Кустовые абрикосы

Если вы хотите вырастить у себя в саду сладкие урожайные сорта абрикосов, не требующие особого ухода, вам следует обратить внимание на кустовые формы этой культуры. Кустовые абрикосы выведены на основе дикорастущих кустарниковых видов абрикоса путем гибридизации с крупноплодными элитными сортами. Новейшие гибриды дикого и культурного абрикосов сочетают в себе все лучшие качества своих предшественников. Исключительная зимостойкостью (до -470С), высокая сопротивляемость к болезням и вредителям, а также устойчивость к выпреванию - генетическая особенность кустовых абрикосов. Сладкие, ароматные плоды с нежной сочной абрикосовой мякотью и легко отделяемой косточкой могут составить конкуренцию даже известным южным сортам. Также кустовые абрикосы известны ранними сроками созревания и скороплодностью. Невысокие (170 см) кусты абрикоса удивляют и своей урожайностью. Компактные, стройные кусты гибридных абрикосов, ветки которых с верху до низу усыпаны красивыми яркими плодами, издалека напоминают гигантскую облепиху.

Сорта кустовых абрикосов «Раннеспелый», «Гибрид мичуринца» и «Августовский крупноплодный» рекомендованы специалистами для выращивания в Омской области.

Тибетская малина - восьмое чудо света

Малина - это одна из самых популярных культур для выращивания среди многих дачников. Существуют различные сорта этой вкусной и полезной ягоды. Одним из самых необычных является Тибетская малина. Тибетская малина - экзотический гость, который в последние годы приобрел популярность у любителей необычных плодов. Второе название этого сорта - земляничная малина. Оно обусловлено тем, что эта ягода представляет собой гибрид двух культур как по виду, так и по вкусу. Период плодоношения длится с начала июля до наступления заморозков. Отсюда можно сделать вывод, что такое растение приносит большой урожай. Один куст за сезон способен принести до 23 кг необычного урожая. Такой кустарник отличается морозостойкостью и неприхотливостью к погодным условиям. Выращивать можно в любом климате. Характеристика Тибетской розолистной (земляничной) малины: в высоту достигает 1,5 метра. Крона создает округлую форму в диаметре около 0,7 м. Ветки мощные, не нуждаются в опоре и подвязке, что упрощает уход. Период цветения продолжается до середины осени - и новые соцветия словно заменяют уже созревшие ягоды. Ягоды сочные, обладают сладким вкусом и нужным земляничным ароматом. Размер ягод доходит до величины грецкого ореха (40 г), цвет кораллово-красный. Издалека плоды Тибетской малины напоминают клубнику, тем самым вызывая недоумение и завистливые взгляды соседей.

ДОСТОИНСТВА: плоды обладают необычным вкусом, напоминая ежевику, с легкими нотками ананаса. Такое сочетание редко можно встретить в природе. Внешний вид, долгое плодоношение и цветение делают Тибетскую малину идеальным дополнением к различным ландшафтным дизайнам. Неприхотлива в уходе - не требует особого внимания и постоянного наблюдения. Такую малину можно высаживать как на солнечные участки, так и в полутени. Осенью малину можно обрезать на 1/3 - она плодоносит как на новых, так и на прошлогодних побегах (не является ремонтантной), не нуждается в укрытии. Обладает еще двумя удивительными качествами - в отличие от обычной малины не подвергается болезням и вредителям и не расползается по участку. Многие садоводы относят себя к поклонникам данного кустарника за его невероятные вкусовые качества и прекрасный внешний вид. Также вы сможете приобрести лучшие сорта яблонь, смородины, малины, жимолости, крыжовника (бесшипный), слив, абрикоса, вишни и черешни и многое другое. Сорта тибетской малины «Рождество», «Тибет» и «Восьмое чудо» рекомендованы специалистами для выращивания в Омской области.

Черная смородина - штамбовые виды

Всем известно, что черная смородина является одним из важнейших ягодных кустарников в саду. Высокое содержание витаминов и минералов в этой ягоде сохраняется даже после переработки. Целебные свойства в сочетании со вкусовыми качествами - для многих садоводов черная смородина стала любимой ягодой.

Российскими учеными выведен новый вид черной смородины, которая своими качествами покорила даже бывалых садоводов. Только представьте себе: смородиновое деревце, с толстыми крепкими ветками, которое не требует опоры и прореживания. Высота штамбовой смородины может достигать 1,7 м, а ширина - не более 80 см. Ягода штамбовой смородины намного крупнее, чем у обыкновенной, а грозди по величине напоминают скорее виноград, чем смородину. Вкусовыми качествами штамбовые сорта черной смородины способны покорить самых требовательных гурманов: благодаря очень высокому содержанию фруктозы в ягоде ее можно есть прямо с куста, не добавляя сахар. Штамбовые виды черной смородины абсолютно не подвержены почковому клещу, галловой тле и мучнистой росе, кроме того, они очень морозоустойчивы. По урожайности один куст штамбовой смородины способен заменить на участке 3 - 4 куста смородины обыкновенной, а на сбор большого ведра ягоды у вас уйдет не более 20 минут.

Наиболее перспективными для сибирских садов являются сорта штамбовой черной смородины «Университетская», «Аист», «Премьера», «Мечта Киева», «Монашеская», «Санюта».

Китайская «песочная» груша

Они отличаются своей урожайностью, зимостойкостью, ранним вступлением в плодоношение (на 2-й год) и устойчивостью к болезням и вредителям. Кроме того, эти деревья очень компактны и хорошо растут в местах с близким залеганием грунтовых вод. Форма плодов китайской груши - это что-то среднее между грушей и яблоком. Мякоть у них среднеплотная, нежного персикового цвета. Средний вес плода - 200 - 300 г. Цвет может варьироваться от нежно-зеленого и желтого до насыщенного бронзового или оранжевого. Как правило, кожура этих фруктов усеяна крапинками, напоминающими песчинки, - отсюда и второе название «Песочная» груша. Спелые плоды китайской груши очень сочные, душистые и сладкие, именно поэтому популярность растения с каждым годом набирает обороты. Если вы мечтаете посадить на своем участке грушу, которая будет хорошо расти и плодоносить, то посадите китайскую грушу. В первый год посадки дерево будет активно расти и развиваться, а уже на второй год на нем созревают крупные красивые плоды, которые порадуют вас своим нежным неповторимым вкусом.

Хочется отметить, что осенняя посадка плодовых деревьев и ягодных кустарников наиболее благоприятно сказывается на приживаемости растений.

Все эти сорта с гарантией качества вы можете приобрести 11, 12 и 13 октября с 9 до 18 часов по адресу: ДИ «Сибиряк», Красный путь, 68, ост. «Сибзавод».

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