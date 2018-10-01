Звезда шоу «Однажды в России» Карина Зверева: «У меня дома нет портрета Дориана Грея»

СЕГОДНЯ 12:57 2018-10-01T14:26:25+03:00

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На прошлой неделе в Омск приезжали актеры шоу «Однажды в России» (ТНТ). Перед концертом мы пообщались с обаятельной и ироничной Кариной Зверевой.

Карина, вы так шикарно выглядите. Больше 27 лет вам не дашь. Как вам это удается?

Знаете, мое любимое произведение - «Портрет Дориана Грея». Вот и у меня точно такой же портрет. На самом деле, мне реально повезло с генетикой. Из пластики у меня сделана только грудь, и этого я не скрываю. Немножко подколота верхняя губа, ей просто придали форму. И когда мне в инстаграме начинают писать, что я вся «сделанная», воспринимаю это как комплимент.

А помимо генетики, вы занимаетесь спортом? Отказываете себе в чем-то?

Нет, у меня интересная диета. Я сначала не ем, не ем, не ем, а потом снова ем, ем и ем. Со спортом у меня сейчас сложности, учитывая график моей работы. А теперь я к тому же еще и мать: ребенку 1 год и 4 месяца, поэтому у меня времени на спорт мало.

А как вы совмещаете съемки и материнство. Это реально?

Конечно, реально. Это ведь мой заработок. Если съемки в Москве, то я вечером всегда возвращаюсь домой к сыну.

А можете вспомнить самый необычный подарок от поклонников?

Мне так понравилась миниатюра у Тимура Каргинова (комика шоу Stand Up). Он говорит: «Ну куда ни приедешь, и начинаются вопросы о том, какие курьезные случаи происходят на гастролях. Ну какой, блин, курьезный случай? Вот приезжаешь в Самару, а Самары нет!. И вот подарок…» Не знаю, однажды мне паука подарили в коробке! Но этого не было. Кто отважится подарить необычный подарок? Прыжок с парашютом? Но это не страшно, я не боюсь, я уже прыгала.

А вам дарили этот прыжок?

Нет, я сама захотела. Мне такие подарки не дарят. Просто я такой человек, что могу в глаза сказать. Я достаточно открытая. Могу позволить себе роскошь – быть собой.

Как изменилась ваша жизнь после шоу «Однажды в России»?

Это не совсем литературное выражение, конечно… Но больше «дрочеров» стало писать сообщения. Извините, но больше никак в принципе. В соцсетях стала популярнее, но меня чаще всего ассоциируют с моим образом. А я ни фига не такая! Хотя инстаграм приходится вести в том самом образе. Потому что я получаю всякие «ништячки», подарочки, тот же заработок. Я даю людям то, что они хотят видеть. А в жизни нет.

Вас не расстраивает, что вас видят не такой, какая вы есть?

Но это ведь тоже классно, с одной стороны. Ведь кто-то мечтает такой образ играть. Кудрявая девочка мечтает о прямых волосах, а актриса драматических ролей мечтает сыграть секс-бомбу. Но это не так легко, как может показаться. Хотя... не знаю. Я не хочу себя бить в грудь, мол, я прямо играю, много работаю. Образ из «Однажды в России» - в моей органике, это мое амплуа. Серьезную роль я тоже могу сыграть. Но пока мне не верят. На самом деле современный кинобизнес выбирает из огромного количества актеров уже готовые образы. Наверное, режиссерам так легче. А Карина - кого она сыграет с такой грудью?!

Хотелось бы сыграть серьезную роль?

Конечно, хотелось бы. Меня спрашивают, вот побрилась бы я налысо для роли или располнела бы? Для меня перевоплощение Шерлиз Терон в фильме «Монстр» - яркий пример. Так что да, смогла бы! Для роли я с удовольствием сделаю, что угодно. Я фанатка своей профессии. Я больна своей профессей. А пока я хочу отработать свой образ по полной. Потому что лет через 15 меня уже не будут брать на такие роли.

«Однажды в России», по средам в 20:00 на ТНТ

Фото: ТНТ, 16+