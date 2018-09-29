ТЭЦ-3 не имеет отношения к сбросу нефтепродуктов в Иртыш

СЕГОДНЯ 08:54 2018-09-29T08:54:51+03:00

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- Обвинения ТЭЦ-3 в сбросе нефтепродуктов не имеют под собой никаких оснований, такие утечки невозможны в первую очередь потому, что нечему утекать, - прокомментировал ситуацию технический директор СП «ТЭЦ-3» Александр Ефимов. - Баки с мазутом для растопки котлов располагаются на промышленной площадке и их целостность находится под постоянным контролем сотрудников МЧС по Омской области и регионального Управления по технологическому и экологическому надзору Ростехнадзора. Сама станция - это энергетический объект, она не является производителем нефтепродуктов. Замазученные соединения, которые используются в технологическом цикле станции, после применения собираются в приемную емкость и отправляются на очистку и переработку на Омский нефтеперерабатывающий завод. Там они попадают на очистные сооружения завода и проходят через все ступени очистки. Омская ТЭЦ-3 вообще не имеет действующих технологических трубопроводов подходящих к реке Иртыш.