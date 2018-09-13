2018-09-13T09:05:38+03:00
Общество

В пресс-службе омского УФССП прокомментировали информацию об обысках

Информация о том, что в кабинет начальника ведомства пришли сотрудники ФСБ, появилась накануне
Анна МИКУЛА
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Владимир Витрук сейчас находится в отпуске. Фото: r55.fssprus.ruВладимир Витрук сейчас находится в отпуске. Фото: r55.fssprus.ru
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В пресс-службе регионального управления судебных приставов прокомментировали информацию о том, что к главе ведомства Владимиру Витруку пришли с обыском сотрудники ФСБ.

- На данный момент руководитель управления Федеральной службы судебных приставов по Омской области Витрук В.А. находится в ежегодном оплачиваемом отпуске, - говорится в официальном ответе на запрос «Комсомолки» за подписью и.о. руководителя регионального УФССП Александра Кукель-Краевского.

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