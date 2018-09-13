В пресс-службе омского УФССП прокомментировали информацию об обысках

13 Сент. 09:04 2018-09-13T09:05:38+03:00

Владимир Витрук сейчас находится в отпуске. Фото: r55.fssprus.ru

Информация о том, что в кабинет начальника ведомства пришли сотрудники ФСБ, появилась накануне

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В пресс-службе регионального управления судебных приставов прокомментировали информацию о том, что к главе ведомства Владимиру Витруку пришли с обыском сотрудники ФСБ.

- На данный момент руководитель управления Федеральной службы судебных приставов по Омской области Витрук В.А. находится в ежегодном оплачиваемом отпуске, - говорится в официальном ответе на запрос «Комсомолки» за подписью и.о. руководителя регионального УФССП Александра Кукель-Краевского.

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