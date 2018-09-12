СМИ: К главному омскому приставу пришли с обысками сотрудники ФСБ
В самом ведомстве пока не знают, что случилось
Владимир Витрук руководит региональным УФССП с 2016 года. Фото: r55.fssprus.ru
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Сотрудники ФСБ провели обыск у начальника Управления Федеральной службы судебных приставов по Омской области Владимира Витрука, сообщает «СуперОмск». Что стало причиной проведения оперативных мероприятий, неизвестно.
В пресс-службе возглавляемого им ведомства рассказали, что пока сами не знают, что именно произошло и попросили написать официальный запрос, что мы и сделали. На него "Комсомолке" пообещали ответить в течение трех дней.
Добавим, что Владимир Витрук стал руководителем регионального УФССП в 2016 году и за все это время, по крайне мере, в открытых для общественности скандалах замечен не был.