«Пока только положительные отзывы»: Омичи могут поздравить с Новым годом усопших родственников

Вымышленный новогодний персонаж ответит всем, кто решит поздравить умерших. Фото: ритуальное агентство «Наследие»

Перед новым годом многие готовят подарки и поздравления для близких и друзей. Необычную акцию устроили в омском похоронном агентстве «Наследие». Они предложили омичам поздравить с Новым годом усопших родственников.

- Не успели сказать последние слова своим близким? Не смогли быть рядом в тяжелый момент? Не было возможности присутствовать на процедуре прощания? Dead Morose дарит вам возможность отправить письмо на тот свет своему усопшему родственнику, - гласит объявление на сайте «Наследия».

Идея проекта заключалась больше в психологической поддержке тех, кому пока сложно справиться с утратой.

- Мы хотели попробовать оказать некую психологическую помощь людям. Для нас это тоже новый опыт. Мы получаем письма и на каждое отвечаем индивидуально. Всегда сопереживаем авторам и стараемся направить в ответ добрые слова поддержки, - рассказали представители «Наследия» корреспонденту «КП в Омске». – Обращения бывают разные, кто-то пишет родителям, а кто-то детям. Все индивидуально.

По словам организаторов акции, они ожидали и отрицательных отзывов или гневных писем, но не получили их. Большинство омичей реагируют позитивно и активно пишут письма.

- Мы каждый день получаем больше сотни писем, и пока среди них не было уж откровенно гневных. Люди действительно обращаются к умершим, - подчеркнули в «Наследии».

Необычная акция продлится до 14 января. Омичам, чтобы поздравить умерших с Новым годом и сказать все, что не успели, предлагают написать электронное письмо на почту dead-morose@nasledie-ritual.ru. Участие в акции для желающих бесплатное.

В ответ на него придет письмо с индивидуальным ответом от живого человека. Каждую историю сотрудники похоронного агентства рассматривают отдельно и составляют уникальный ответ. Как отмечают сотрудники, письма никогда и нигде не будут опубликованы, а после ответа их удалят.

Похоронное агентство уже принимало участие в необычных акциях с похоронной тематикой. Этой весной копщики могил из «Наследия» стали лучшими в первом профессиональном соревновании, которое провели в Новосибирске.

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