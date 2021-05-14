«У нас есть счастливая лопата!»: Омичи выиграли в конкурсе по скоростной копке могил

Эти суровые омские парни закопают кого угодно. Фото: предоставлено СРО «Наследие»

Первый Всероссийский турнир «По скоростной копке могил», наконец, состоялся. Изначально его планировали провести в Омске, потом во Владивостоке. Но оба раза мешали то бюрократические проволочки, то пандемия ковида.

В итоге организатор – компания «Некрополь 21 век» – провела соревнования для профессиональных копщиков могил в новосибирском парке Каменский. Участвовали команды по два человека из восьми городов.

Каждой команде нужно было выкопать стандартную могилу (200 см в длину, 80 – в ширину, 160 – в глубину).

Первыми победителями соревнований стали омичи. Им вручили денежную премию в 30 тысяч рублей. Участники, занявшие 2-е и 3-е места, получили по 20 и 10 тысяч рублей соответственно.

Сергей Голованов, основатель династии копщиков, несмотря на суровый вид, оказался человеком с чувством юмора и заразительным, добродушным смехом. Могилы он копает уже 11 лет, и знает дело во всех тонкостях.

- Мне начальник говорит: «Поедешь на конкурс?». Я отвечаю: «Ну а чего – поехали, взрыхлим Новосибирск!». У нас с сыном Вадимом слаженная команда, я в нем был уверен. Правда, думал: второе место займем. Пока копали, не смотрели по сторонам, чтобы не отвлекаться. Закончили, нам все хлопают. Ну, значит, победили. За 38 минут, говорят, выкопали.

- Тренировались перед конкурсом – там, дачу всю перекопали, может быть?

- (Смеется) Таких жертв не потребовалось. У нас на работе каждый день тренировка.

- А у вас есть счастливая лопата?

- Есть! С моторчиком! (Хохочет) Вообще, мы с сыном и на работе быстро копаем, не любим тянуть резину. Он мне, кстати, с первого класса помогает.

Такая красивая могила у Сергея и Вадима Головановых получилась за 38 минут. Фото: предоставлено СРО «Наследие»

- Не боялся в детстве?

- Нет, Вадим со мной даже в ночные смены ходил. А чего бояться?!

- Есть какой-то секрет идеальной могилы?

- Ну тут главное, чтобы гроб прошел. Застрянет – неудобно будет. Да и от начальника нагоняй получишь. В общем, красиво надо копать.

Копщики-эстеты представляют омское СРО «Наследие». У компании даже есть страницы в Instagram и Tik-Tok. Там без занудства и при этом тактично рассказывают важное о страшном для многих – похоронах. Не чужды служителям Танатоса и высокие технологии. На сайте можно заказать памятник с QR-кодом, который переводит в виртуальное «вечное» кладбище и хранит цифровую память об умершем. А еще есть услуга по развеиванию праха усопшего в космосе. Говорят, она уже была востребована.

- Мы просто очень любим жизнь, поэтому с уважением относимся к смерти, – рассказал «Комсомольской правде в Омске» директор СРО «Наследие» Вадим Лучко. – Провели конкурс в Новосибирске, который в отличие от Омска, сейчас в лидерах по следованию последним тенденциям похорон. Мы знали, что в мире проводятся подобные соревнования. И поняли, что такая необходимость назрела и в России. Знали, как люди относятся к этой теме – им кажется, что это плохо. А для нас важно прививать людям правильное отношение. Прежде всего это профессиональный конкурс. Люди нам доверяют самое дорогое – проводить их близких в последний путь. Мы не можем подвести, все должно быть безупречно. Вот у нас в конкурсе победили настоящие профессионалы, династия копщиков – отец и сын Головановы.

- Если не секрет, выкопанные могилы потом будут использовать по назначению или труды пропадут?

- Будет еще второй конкурс – по скоростной закопке могил. Так что вернем все в прежний вид. Интерес к соревнованиям оказался большим. Посмотреть на них пришли гости из Петербурга, Крыма. В следующем году присоединятся уже как участники.

Вадим рассказывает, что в 2022-м конкурс по копке могил среди профессионалов станет международным. Уже хотят поучаствовать похоронщики из Венгрии, Чехии и Нидерландов.