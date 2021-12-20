Синоптики назвали причину плотного тумана в Омске

Многих омичей туман застал врасплох. Фото: Анна ВЕСЕЛОВСКАЯ

На минувших выходных омичи могли почувствовать себя героями «Мглы» Стивена Кинга. Город окутал такой плотный туман, что ничего нельзя было разобрать уже на расстоянии нескольких метров. Туман не новое явление для Омска, но такого плотного не было уже давно. Многие предполагали, что туман имеет не совсем естественное происхождение, но большие выбросы омские власти опровергли.

О причинах образования тумана рассказали в Обь-Иртышском УГМС.

- Причина тумана заключается в совокупности атмосферных явлений. С одной стороны это - резкий контраст между дневной и ночной температурой воздуха. Например, в Омске днем было -4 градусов, ночью -16 градусов. Затем, малая облачность, небо было практически чистое, ясное. И высокая влажность воздуха, которая на территории Омской области достигала 89-94%, – рассказала начальник ФГБУ «Обь-Иртышское УГМС» Наталия Криворучко.

По данным синоптиков, благодаря туману в воздухе образовался и запах гари. Он распространился от печей и котельных не рассеивался из-за штиля, поэтому омичи повсеместно ощущали неприятный запах. Во время тумана зафиксировали превышение по оксиду углерода и оксиду азота. На стационарных постах фиксировали превышение на 2 ПДК.