В Омске будут судить составителя поездов, из-за которого под обломками бетонной плиты погибла женщина

Тепловоз снес створку ворот, когда выезжал с территории завода. Фото: ВКонтакте

Сообщение об обрушении стены на прохожих появилось 5 марта 2021 года. Тогда пострадали трое, одна женщина погибла на месте. Все произошло на территории Шинного завода, неподалеку от перекрестка улиц 5-я Кордная и Промышленная. Тогда с территории завода выезжал тепловоз и задел створку ворот. Из-за этого на пешеходов, которые ждали на тротуаре, обрушилась сама створка и часть бетонного забора. Одна из женщин скончалась на месте.

Расследование по этому делу подходит к концу, его материалы уже передают в Октябрьский суд для рассмотрения по существу, сообщили в пресс-службе прокуратуры Омской области. После расследования стали известны подробности произошедшего. Виновным в гибели омички следствие считает 41-летнего составителя поездов.

За надежностью закрепления ворот должен был следить составитель поездов. Фото: пресс-служба Прокуратуры по Омской области

В тот злополучный вечер события развивались примерно так. Машинист по указанию составителя поездов остановился на ходовом пути перед воротами. После этого составитель отправился открывать ворота. В его обязанности входило закрепить створки должным образом, но он не убедился в том, что сделал все правильно. Левая створка оказалась закреплена ненадежно. Составитель дал указание машинисту начинать движение, а в это время левая створка начала открываться. Состав задел ее и вырвал вместе с частью бетонного забора, к которому она крепилась. Вся эта конструкция и обвалилась на пешеходов.

- Вину в совершенном преступлении составитель поездов не признал, - уточнили представители прокуратуры.

Теперь омичу грозит до 5 лет лишения свободы. Его дело скоро начнут рассматривать в суде.