«Надеемся, он будет постоянным клиентом»: Омский вице-губернатор Ушаков попробовал беляши в знаменитом киоске у политеха

Фото с горячими беляшами Дмитрий Ушаков поделился в соцсетях. Фото: Instagram Дмитрия Ушакова

Весной в Омске активно начали бороться с киосками на остановках. Их заменяли на теплые павильоны, а владельцам старых торговых точек приходилось либо съезжать, либо заново открываться в помещениях теплых остановок. Но последний вариант почти всегда обходился значительно дороже.

Резонанс вызвала история с беляшной на остановке у политеха. Несколько поколений студентов успели привыкнуть и полюбить киоск, в котором, по мнению многих, жарят самые вкусные беляши. Он тоже попал под снос из-за теплых остановок. Долго решался вопрос, что делать с беляшной. В итоге ее владелец и администрация пришли к соглашению, беляшная начала работать в ТОКе. Сейчас киоск работает без перебоев, туда даже заглянул вице-губернатор Дмитрий Ушаков.

- Был не раз в ОмГТУ, но впервые зашел за знаменитыми политеховскими беляшами, - написал Ушаков в своем инстаграме, прикрепив фото с парой горячих беляшей.

О своих впечатлениях от беляшей вице-губернатор пока не рассказал. В киоске продавцы его не узнали. Что думает о внезапной рекламе, которую сделал для беляшной чиновник, мы решили узнать у ее владельца Виктора Зятиков

- Не знал, что вице-губернатор к нам заходил. Девочки там постоянных покупателей знают, а Дмитрий у нас впервые был, - рассказал Зятиков. – Будем надеяться, что ему понравятся беляши, и он станет нашим постоянным клиентом.

В целом после переезда дела в беляшной наладились. Когда готовились к открытию в ТОКе, Виктор Зятиков предполагал, что из-за повышения аренды придется существенно поднимать цену на продукцию. К счастью, значительного роста пока не произошло. Постоянные клиенты не перестали заходить в любимую беляшную, поэтому дела идут хорошо.

- Конечно, все дорожает, цены и нам пришлось изменить, но подорожало всего на 2-3 рубля. Поток посетителей большой. Сейчас, конечно, нет студентов, которые часто к нам заходят, но люди все равно идут, - рассказывает Зятиков. – В ТОК мы переехали на Водниках, а на Исполкоме сохранили киоск, просто переехали на территорию многоквартирного дома по договору с жильцами. Пока работаем, - заключил бизнесмен.