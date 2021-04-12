«Разбирают киоск»: Что случилось с легендарной беляшной у омского политеха

Рабочие уже начали разбирать старый киоск. Фото: Станислав МУХИН

Омичи в соцсетях стали писать о том, что легендарную беляшную у политеха все же закрыли и разбирают. Сомнения на счет судьбы киоска появились, когда в прошлом году заговорили об установке теплой остановки на том участке. Омичи отстояли беляшную, и она осталась на прежнем месте, только приобрела относительно новый вид: ее отделали серым сайднгом. Но в ТОК предприниматель переезжать отказывался из-за высокой аренды. На несколько месяцев все затихло, и беляшная продолжала работать на радость студентам и местным жителям. А недавно омичи заметили, что рабочие преступили к разбору торговой точки.

Работы идут ударными темпами. Старый киоск разобрали за несколько часов. Пока там пустое место. Фото: Станислав МУХИН

Чтобы прояснить ситуацию и узнать, что же действительно происходит, мы позвонили владельцу беляшной, Виктору Зятикову и задали несколько вопросов:

- Киоск на остановке у политеха все же разбирают. Закрываетесь?

- Нет, не закрываемся, просто перенесли нас.

- А куда?

- На остановке поставят ТОК, и мы переедем туда.

- Договорились по цене?

- Ну как договорились... аренда осталась прежней, высокая, конечно, но попробуем работать так. (прим. авт.: в СМИ озвучивалось, что за аренду места на остановке предприниматель платил 11 тысяч рублей) Нам деваться некуда, переедем в теплую остановку. Наверное, этот переезд затянется, там ведь нужно будет все обустроить под себя. Ремонт будем делать.

- Через сколько планируете открыться? Месяц?

- Ну что вы, месяц - это долго. Надеемся быстрее. Быстрее начнем работать, быстрее все пойдет на лад.

Ранее, когда судьбу легендарной для многих поколений омичей беляшной активно обсуждали на разных уровнях, прессе уже называли предполагаемую сумму аренды торгового места, которую предлагали для желающих работать в ТОКах. Она составляла около 90 тысяч рублей. Как уточнил нам Виктор Зятиков, цена за место на остановке осталась прежней. Но переживать из-за разбора киоска постоянным клиентам не стоит, совсем скоро беляшная снова откроет свои двери для них.

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