В Омске уберут легендарную беляшную у Политеха

Владельцу киоска предлагают переехать в помещение теплой остановки. Фото: Евгения ГУСЕВА

Споры вокруг киоска с горячими беляшами на остановке рядом с Политехническим университетом не утихают уже давно. Студенты просят оставить точку горячего питания на месте. И вот, киоск все же уберут, информацию об этом подтвердили в администрации Советского округа.

- В связи с окончанием срока действия договора 2 ноября 2020 года на размещение нестационарного торгового объекта, собственником планируется проведение работ по выносу нестационарного торгового объекта «Горячие беляши», расположенного вблизи остановки «Политехнический университет». После выноса киоска на указанной территории планируется размещение одного теплого остановочного комплекса, - сообщили в администрации.

Специалисты ведомства также отметили, что собственник беляшной может заключить договор на аренду помещения в теплой остановке. Возможно, студенты останутся без любимой беляшной лишь на время.