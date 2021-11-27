«Не заметил их, а потом испугался»: Омская полиция арестовала водителя, сбившего маму с ребенком на переходе

Вину лихач уже признал. Фото: Пресс-служба УМВД России по Омской области

На этой неделе серьезная авария произошла в Советском округе. Около магазина «О'КЕЙ» машина «Шкода Октавия» не пропустила двоих пешеходов. В итоге иномарка сбила маму с ребенком. Сам водитель скрылся с места ДТП, а омичка с ребенком оказались в больнице с различными травмами. Все случилось еще 25 ноября вечером.

Несколько дней лихача искали. За это время силовики изучили записи с видеорегистраторов других водителей. Камеры наблюдения. Довольно быстро по номерам удалось установить виновника аварии, в которой пострадали два человека. Оказалось, что за рулем «Шкода Октавия» в тот момент находился 25-летний водитель.

Сейчас его задержали. За то, что он скрылся с места аварии, его арестовали на 15 суток. На него составили сразу два протокола - за то, что не пропустил людей на "зебре" и за оставление места ДТП. Судя по всему, уголовная ответственность ему не грозит. Травмы у пострадавших, видимо, оказались не тяжелыми.

Сам парень уже вину признал. Он так объяснил случившееся полицейским на допросе:

- Не заметил пешеходов... Не убедился в безопасности проезда и совершил столкновение.

- А почему уехали после этого?

- Не понял ситуации...испугался. Вину признаю.

25 ноября в 18:15 часов в Советском округе произошло дорожно-транспортное происшествие: 41-летняя женщина вместе с 12-летней дочерью переходили через дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу в районе гипермаркета «О'КЕЙ» по ул. Энтузиастов. Водитель легкового автомобиля не предоставил преимущество в движении и допустил наезд на пешеходов. После совершения ДТП нарушитель, не снижая скорость, скрылся с места происшествия. В результате наезда мама с ребенком были доставлены в медицинское учреждение, откуда после осмотра отпущены.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий полицейскими изучены записи с камер видеонаблюдения и авторегистраторов, предоставленные очевидцами. Стало известно, что скрывшимся автомобилем «Шкода Октавия» в момент ДТП управлял молодой человек, 1996 г.р.

В отношении водителя иномарки возбуждено административное делопроизводство по ч.2 ст. 12.27 КоАП РФ (Оставление водителем в нарушение правил дорожного движения места дорожно-транспортного происшествия, участником которого он являлся), санкция статьи предусматривает лишение права управления транспортными средствами на срок от одного года до полутора лет или административный арест на срок до 15 суток. Также молодой человек будет привлечен к ответственности в соответствии со ст. 12.24 КоАП РФ (Нарушение правил дорожного движения или правил эксплуатации транспортного средства, повлекшее причинение легкого или средней тяжести вреда здоровью потерпевшего).