Омич на Мерседесе сбил женщину и 12-летнюю девочку и сбежал

Полиция розыскивает омича, сбежавшего с места аварии. Фото: пресс-служба Госавтоинспекции

Накануне вечером омич в Нефтяниках совершил наезд на пешеходов. По информации пресс-службы Госавтоинспекции, все произошло около 18:15 в районе Нефтяников.

41-летняя женщина и 12-летняя девочка переходили дорогу по пешеходному переходу у гипермаркеты Окей. В это время на автомобиле по улице Энтузиастов двигался неизвестный омич. Он не притормозил, чтобы пропустить пешеходов, сбил женщину с девочкой, а сам скрылся, даже не попытавшись оказать помощь.

Пострадавших доставили в больницу. А устроившего наезд теперь ищет полиция. Предположительно он передвигался на тёмном седане марки Мерседес.