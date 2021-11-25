«Вчера мы закончили оформление, а сегодня все сгорело»: владелец сгоревшей фотостудии в омском торговом центре рассказал, что произошло

Фотостудия сгорела почти полностью. Теперь помещение нуждается в серьезном ремонте. Фото: instagram.com/rozhdestvenskiy/

Сегодня утром появилось сообщение о пожаре на 16 этаже в офисном здании Festival City. Оказалось, что там горит фотостудия «Высота», популярная среди многих омичей. Потушить пожар сотрудникам МЧС удалось довольно быстро, но спасти что-то из огня не удалось. В помещении фотостудии за полчаса сгорело практически все.

О том, что произошло, и своих эмоциях рассказал владелец студии Николай Рождественский в прямом эфире в своем Инстаграме.

- Вчера я думал, здорово, что мы довели свое детище до такого уровня, а сегодня этого просто нет. То, что мы вчера записывали на студии, сгорело полностью. Вчера было ощущение счастья, от того, что мы закончили оформлени, а сегодня произошло то, что произошло.

К счастью, в этом пожаре никто не пострадал. Пожарные сообщали, что из задымленного помещения вывели женщину. По словам Рождественского, это их администратор, и она не пострадала.

- Сегодня около 9 часов утра мне позвонила администратор с криками. Честно сказать, я подумал, что на ее что-то удало, то ли она порезалась, то ли напал кто-то. Она остервенело кричала в трубку о том, что что-то происходит. В этот момент у меня идет съемка в компании «Puma», и я просто слышу, что-то горит, - вспоминает о том, как узнал о пожаре владелец студии. – Связь прервалась. Я перезвонил ей снова, и только тогда администратор смогла рассказать, что студия горит. Я попросил девушку лечь на пол и закрыть нос, чтобы не надышаться дымом.

Оказалось, что руководство «Фестиваля» уже знало о происходящем и начало действовать. По словам Рождественского, людей из здания эвакуировали сразу же после начала пожара, еще до того, как он получил сообщение от администратора. Владельцу пришлось срочно прервать важную съемку и отправиться на студию.

- Это необъяснимое чувство, когда едешь и видишь, что из наших окон идет дым. В этот момент, я заметил, что нашего администратора посадили в скорую. Никакого отравления не было. Ее сразу опросили и следователи, МЧС. Первое, что я сделал, это обнял ее и сказал: «Хорошо, что ты жива», - рассказывает Николай.

На частый вопрос, из-за чего же произошел пожар, Рождественский ответил, что пока никто точно не знает. Даже сотрудники МЧС еще проводят проверку.

- Вспыхнула техника. Мы сами не понимаем до конца, что случилось. Возможно, гирлянду замкнуло. Даже когда ты стараешься и покупаешь хорошее оборудование, могут подвести мелочи. Может, недовключили вилку в розетку, может где-то закоротило тройник, мы не знаем точно, что произошло.

Пожар принес существенный урон студии. Даже по фото с места пожара можно сказать, что почти ничего из отделки не осталось. Хозяин студии отмечает, что буквально вчера в студии закончили создание новых новогодних локаций, а уже сегодня от них не осталось ничего. К сожалению, имущество и техника даже не были застрахованы.

Подписчики в соцсетях предлагали Николаю организовать сборы и помочь материально.

- Я не привык просить деньги и не умею этого делать. Я даже не понимаю, какая помощь нужна, - сказал он в прямом эфире в своем Инстаграме. Подписчики все же убедили Николая опубликовать пост о сборе средств на восстановления студии. Он появился на его странице после эфира.

Сейчас возможные причины возгорания выясняют сотрудники МЧС. Также проверку по факту возгорания начала прокуратура по Омской области.