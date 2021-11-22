«Мог уйти из-за конфликта с родителями»: пропавшего омского студента видели в кинотеатре с друзьями

Студент не связывался с родными уже 10 дней. Фото: ВКонтакте

На прошлой неделе в Омске появилось сообщение о поисках 18-летнего Семена Дрозденко. Парень неожиданно для родителей ушел из дома, почти ничего с собой не взяв. По словам матери, конфликтов перед уходом у него ни с кем не было, а где он может быть не знают даже друзья.

К поискам присоединились не только полиция и волонтеры, но и обычные омичи. Все время под постами в группах поисковых отрядов появлялись сообщения от горожан о том, что они видели похожего парня.

- В воскресенье видели парня в футболке, штанах, кепке и с черным рюкзаком. Не знаю, он или нет, конечно, шел с молодым человеком, чуть ниже его, по проспекту Менделеева.

- По повестке я 15 ноября был в военкомате по Магистральной видел 3 человек с похожей прической на лицо не помню. Думал я это напишу в других группах но там информация было, что еще и без документов ушел. В военкомате есть камеры наблюдения и есть запись пришедших.

Писали омичи, но пока ни одно из этих сообщений не подтвердилось. Семена ищут с 12 ноября, парня не было дома уже 10 дней. Очевидцы сообщили, что в минувший четверг 18 ноября видели похожего на Семена парня в кинотеатре Первомайский, но когда оперативники приехали туда, никого похожего не нашли, рассказали в пресс-службе полиции. Также стало известно, что конфликт с матерью перед уходом у парня все же был. Телефон он действительно оставил дома, но взял документы и ключи. В настоящее время поиски парня продолжаются. Связаться с матерью Семена нам не удалось.