С 1 января 2022 года Фонд социального страхования РФ перейдет на проактивную, беззаявительную выплату социальных пособий, а больничные будут оформлять только в электронном виде

Специалисты расскажут, какие государственные услуги оказывает Фонд и какие изменения ожидаются в 2022 году, а также обсудят следующие вопросы:
- основные изменения в законодательстве по предоставлению социальных гарантий по материнству и детству работающим гражданам
- новое в законодательстве по обязательному социальному страхованию от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний
- «Социальный навигатор» Фонда, личные кабинеты страхователя и застрахованного
- электронный сертификат ТСР
Спикеры:
- Лось Александр Николаевич, управляющий Государственным учреждением – Омским региональным отделением Фонда социального страхования Российской Федерации, и другие специалисты отделения Фонда.
ЖДЁМ ВАС НА НАШЕМ МЕРОПРИЯТИИ!