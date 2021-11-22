С 1 января 2022 года Фонд социального страхования РФ перейдет на проактивную, беззаявительную выплату социальных пособий, а больничные будут оформлять только в электронном виде

Специалисты расскажут, какие государственные услуги оказывает Фонд и какие изменения ожидаются в 2022 году, а также обсудят следующие вопросы:

- основные изменения в законодательстве по предоставлению социальных гарантий по материнству и детству работающим гражданам

- новое в законодательстве по обязательному социальному страхованию от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний

- «Социальный навигатор» Фонда, личные кабинеты страхователя и застрахованного

- электронный сертификат ТСР

Спикеры:

- Лось Александр Николаевич, управляющий Государственным учреждением – Омским региональным отделением Фонда социального страхования Российской Федерации, и другие специалисты отделения Фонда.

ЖДЁМ ВАС НА НАШЕМ МЕРОПРИЯТИИ!