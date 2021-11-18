«Дорогу покажешь»: омские полицейские привезли домой потерявшегося 6-летнего ребенка

Об одиноко бредущем ребенке полицейским сообщил неравнодушный водитель. Фото: Олег ЗОЛОТО

В минувший понедельник полицейские доставили домой потерявшегося школьника, пропажу которого родители еще не успели заметить. Все началось морозным вечером, когда к патрульным ДПС обратился обеспокоенный водитель. Он рассказал, что на Ленинградском мосту заметил ребенка. В этом не было бы ничего необычного, если бы он не шел совершенно один в сторону Левого берега.

Патрульные тут же отправились на поиски мальчика. Когда полицейские заметили ребенка, он уже почти дошел до парка Победы по обочине дороги. Патрульные остановились и посадили школьника в машину. Оказалось, отважного путешественника звали Алексеем, ему исполнилось всего 6 лет. Мальчик быстро отогрелся в машине и даже разговорился с полицейскими. Выяснилось, что домашнего адреса он не помнит, но может показать дорогу.

- Ты точно сможешь узнать перекресток? Скоро уже город закончится, а мы все твой дом найти не можем, - переживал один из полицейских, пока они по уверенным указаниям Алексея ехали по улице Герцена в сторону Амура.

На вопрос, как ребенок оказался так далеко от дома, он ответил, что вовсе не потерялся, а шел навестить друга. Получилось так, что мальчик был дома с братом, пока родители не пришли с работы. Ребенку стало скучно, поэтому он решил отправиться к приятелю. Сначала он ехал на автобусе, но маршрут свернул не туда, по Алексей не растерялся, вышел и решил дойти пешком. В этот момент его и подобрали полицейские.

За разговорами патрульные доехали до 24 Северной. Оказалось, там ребенок и живет. Дома его встретили обеспокоенные родители, которые недавно вернулись с работы. Как отметили в пресс-службе полиции, с мальчиком все в порядке, с его родителями провели профилактическую беседу о необходимости контроля за ребенком.

В начале недели благополучно закончилась история еще одного маленького омича. Он потерял ключи и на смог попасть домой. Его на ночь приютила женщина из соседнего дома, а утром вернула матери.

Пока еще ищут 18-летнего омича. Его родители обратились за помощью в полицию и поисковые отряды, ведь парень ушел без телефона и документов. Его поиски продолжаются уже неделю.