«Я не пошел домой, потому что потерял ключи, а мама работала в ночь»: В Омске потерявшегося школьника приютила незнакомая женщина

Мама Саши не спала всю ночь. Фото: Пресс-служба УМВД России по Омской области

Благополучно закончилась история 9-летнего Саши, который 16 ноября не пришел ночевать после уроков домой. Всю ночь его искали волонтеры и полиция. А мама мальчика не сомкнула глаз. Рано утром домой ребенка привела совершенно незнакомая семье женщина. Оказалось, что школьник ночевал именно у нее.

Ребенка не могли найти из-за целого ряда случайных совпадений. Во-первых, Саша потерял ключи, поэтому не смог попасть домой. Во-вторых, он перепутал график работы мамы. Школьник подумал, что в тот день мама работает в ночную смену на одной из фабрик по производству полуфабрикатов. Она воспитывает ребенка одна. Связаться с ним мама не смогла, потому что у Саши кнопочный телефон и он стесняется брать его на уроки. Почти всегда мальчик оставляет трубку дома.

Мерзнущего ребенка заметила на улице случайная прохожая. Она обогрела его и оставила ночевать. Саша сказал, что мама придет домой только рано утром и назвал номер ее телефона. Судя по всему, женщина неправильно его записала, поэтому весь вечер и не могла дозвониться до мамы Саши. Наутро она просто привела его домой - это был соседний двор.

В полиции неравнодушную омичку поблагодарили за бдительность и доброту. Но напомнили, что в таких ситуациях все же нужно звонить в полицию. К тому моменту Сашу уже искали и он мог бы оказаться дома уже вечером. Мама мальчика в этот день не работала в ночную смену и не могла сомкнуть глаз до самого утра.

Сейчас с ним все хорошо, он уже находится с мамой. А полицейские попросили мальчика больше не теряться.

Сам мальчик так объяснил ситуацию:

- Почему я не пошел домой? Потому что я ключи потерял и там никого не было. Я думал, мама работает в ночь. А телефон я правильный назвал и адрес свой знаю, - сказал полицейским Саша.