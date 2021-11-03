«Будем обжаловать»: Жители Омска намерены добиваться ужесточения приговора садисту, пытавшему и съевшему собаку

Найде было всего 8 месяцев.

В Куйбышевском суде Омска вынесли приговор живодеру, который украл чужого щенка, а потом жестоко убил, расчленил и съел его. Нелюдя, который долгое время терроризировал всю округу, приговорили к одному году лишения свободы условно.

– Мы благодарны омскому отделу полиции № 9, сотрудники которого так неравнодушно отнеслись к несчастью хозяйки погибшей Найды и довели это уголовное дело до суда, – рассказывает волонтер Наталья Гущина. – Однако сам приговор, конечно, смешной. Мы будем обжаловать его. И добиваться настоящего наказания для живодера. Новые предварительные слушания уже назначены на 15 ноября.

История стала во многом показательной. В Омской области это было чуть ли не первое уголовное дело по статье о жестоком обращении с животными, дошедшее до суда.

Напомним, все произошло 29 апреля 2020 года. Хозяйка Найды Галина работает дворником в гаражном кооперативе. В тот день она оставила щенка привязанным возле сторожки, а сама отправилась наводить порядок на вверенной ей территории. Вернувшись, женщина не нашла свою любимицу.

Раньше Найда почти ни на шаг не отходила от хозяйки, поэтому и сейчас не могла бы убежать далеко. Тщательные поиски не дали никакого результата.

Подозрения почти сразу пали на семью Михайловых (фамилия изменена), живущую в частном доме по соседству. Сначала там жили родители и их дочь. Потом появился еще и зять-уголовник Асан Б. Никто из них никогда и нигде не работал. Чем они зарабатывали себе на пропитание, оставалось загадкой. Однако о них ходили темные слухи: закуску к выпивке маргиналы добывают, съедая бездомных собак.

Возле этого нехорошего места часто находили шкурки и кости животных. Осмелев, семейство переключилось на домашних собак.

– Все они сильно пьют, никто никогда не работал. На что живут, остается только гадать, – вспоминает Галина. – А тут вдруг начали постоянно подкармливать Найду. Я ей запрещала брать еду – мало ли, что у них в голове. В тот день я сразу побежала к ним. Они сначала сказали, что Найды у них нет. Когда попыталась пройти в дом, чтобы проверить это, они накинулись на меня с кулаками и избили.

Собаку украли, расчленили и съели, а останки выбросили в лес.

Две недели женщина тщетно разыскивала свою собаку, а потом в леске неподалеку наткнулась на страшный сверток. В ковре, который раньше она видела на пороге дома Михайловых, лежали пробитая голова и внутренности ее питомицы. После этого Галина уже с доказательствами пришла к соседям. Асан сознался: он сделал из щенка холодец и пригрозил хозяйке расправой, если та обратится в полицию.

Все время, пока шло расследование, живодер был уверен в собственной безнаказанности и продолжал терроризировать округу. Возможно, новый приговор, хоть и такой мягкий, приведет его в чувства. Ведь условный срок при любом нарушении закона может легко превратиться в реальный.

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Галина работает дворником в гаражном кооперативе в районе улицы Подгорной в Омске. В тот день, 29 апреля, женщина пошла на работу, как обычно, в сопровождении своей любимицы. Восьмимесячную Найду обожали все вокруг, ведь она, едва увидев даже незнакомых людей, начинала ластиться, вилять хвостом и «улыбаться» во всю свою свою щенячью пасть. Эта доверчивость и стала для нее роковой. (Далее...)