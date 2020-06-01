«Хозяйке вызывали скорую, когда увидела, что стало с Найдой»: Омичи зверски забили и съели собаку

Галина работает дворником в гаражном кооперативе в районе улицы Подгорной в Омске. В тот день, 29 апреля, женщина пошла на работу, как обычно, в сопровождении своей любимицы. Восьмимесячную Найду обожали все вокруг, ведь она, едва увидев даже незнакомых людей, начинала ластиться, вилять хвостом и «улыбаться» во всю свою свою щенячью пасть. Эта доверчивость и стала для нее роковой.

Галина оставила малышку на привязи перед сторожкой, а сама отправилась работать. Вернувшись, она не нашла собаку на прежнем месте. Обойдя все окрестности женщина поняла, что собаку украли – одна Найда далеко от нее бы не ушла.

– Почти сразу поняла, кто это мог сделать, – вспоминает Галина. – Возле нашего гаражного кооператива живет семья – двое стариков и их дочь, а недавно появился еще и зять. Все они сильно пьют, никто никогда не работал. На что живут, остается только гадать. А тут вдруг начали постоянно подкармливать Найду. Я ей запрещала брать еду – мало ли, что у них в голове...

Как выяснилось, про это маргинальное семейство Михайловых (фамилия изменена) по округе уже давно ходили темные слухи. Квартальная несколько лет подряд находила возле их жилища шкуры животных. Но поскольку это были бродячие собаки, никто особо не интересовался, каким способом алкоголики достают себе мясо на закуску. До того момента, как они осмелели и решили открыть «охоту» на соседских питомцев.

– Побежала к ним, но они сначала сказали, что Найды у них нет, – продолжает Галина. – Когда я попыталась пройти в дом, чтобы проверить это, они накинулись на меня с кулаками и избили.

Женщина почти две недели тщетно искала Найду. А потом наткнулась на страшный сверток в соседнем леске. В старый ковер было завернуто то, что осталось от щенка, – проломленная голова, ошейник, шкурка и кишки.

Собаку украли, расчленили и съели, а останки выбросили в лес.

– Для хозяйки пришлось вызывать скорую, когда она увидела, что стало с ее девочкой, – рассказывает волонтер Наталья, которая придала эту страшную историю огласке. – Видно, перед смертью животное зверски замучили – у Найды от боли был искусан весь язык. Ни лап, ни позвоночника, ни ребер эти нелюди не оставили.

Галина и Наталья снова отправились в маргинальный дом, теперь уже с доказательствами, что Найда убита. Глава семейства Василий Михайлов заявил, что они действительно съели щенка. Мол, зять болеет туберкулезом, и есть поверье, что собачатина помогает вылечиться. В конце пригрозили, что сделают с хозяйкой тоже самое, что и с ее питомицей, если она обратится в полицию.

Это, разумеется, не остановило женщину, и она уже написала заявление в правоохранительные органы по поводу жестокого обращения с животным. В УМВД по Омской области начали проверку по факту ЧП, сейчас опрашивают свидетелей, собирают улики.

В случае, если вину живодеров удастся доказать, им грозит по 5 лет колонии. Впрочем, как стало известно «Комсомолке» пока они чувствуют себя в полной безопасности и продолжают угрожать хозяйке убитой ими Найды.