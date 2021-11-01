В Омске дотла сгорели склады на Левобережье

Склад полностью выгорел за 40 минут. Фото: пресс-служба МЧС по Омской области

О пожаре в складских помещениях на улице 2-я Солнечная стало известно ранним утром сегодня в 8:24. Здание склада вспыхнуло неожиданно и огонь быстро распространился почти по всей его площади.

На складе стояли только два баллона с газом и два автомобиля. Фото: пресс-служба МЧС по Омской области

Как сообщают в МЧС, на месте для ликвидации возгорания работали 38 пожарных и 7 единиц пожарно-спасательной техники. К счастью, человеческих жертв не было, в помещении не оказалось рабочих. Зато из огня спасли два автомобиля и два газовых баллона по 50 литров каждый. Огонь не успел до них добраться, но причинил большой ущерб самому зданию. Внутри все помещение обгорело, а крыша обрушилась. Огнем было охвачено почти 600 квадратных метров.

В тушении пожара участвовали почти 40 человек. Фото: пресс-служба МЧС по Омской области

Локализовать пожар удалось в 9:06, примерно через 40 минут после вызова пожарных. А ликвидировать открытое горение смогли в 9:17. Сейчас пожарные продолжают работать на месте, разбирая завалы и ликвидируя последствия пожара.

Крупный пожар в конце весны бушевал в складах неподалеку. Также на улице 2-я Солнечная вспыхнул склад с упаковкой. Предполагали, что огонь на склады перекинулся с загоревшейся неподалеку сухой травы.