«Огромное спасибо вашим ребятам!»: В Омской области полицейские помогли доставить в больницу задыхавшегося ребенка

Заболевшего малыша и его маму с мигалками доставили в город. Фото: скриншот видео

В страшной ситуации оказались родители 9-месячного малыша из села Павлодаровка Горьковского района. Их ребенку внезапно стало плохо: резко поднялась температура, он начал задыхаться. мальчика надо было срочно везти в Омскую областную клиническую больницу. Это почти час по трассе.

Каждая минута промедления могла стоить маленькому пациенту жизни, поэтому доставить его в больницу важно было максимально быстро. В этом его маме помогли сотрудники полиции.

– Автоинспекторы посадили маму и малыша в патрульный автомобиль, – рассказали в пресс-службе областного УМВД. – Используя световые и звуковые специальные сигналы, сотрудники полиции беспрепятственно проследовали в медицинское учреждение, где ребёнку своевременно была оказана квалифицированная помощь.

Мальчика благополучно доставили в больницу, ему уже оказывают помощь, состояние ребенка сейчас улучшилось.

– Мне позвонили и сказали, что сын уже в больнице. Я в это время только подъезжал к городу, – поблагодарил неравнодушных людей папа спасенного малыша. – Огромная благодарность вашим ребятам!