«Кидались бутылками и матерились»: Омские подростки, избившие школьницу, продолжают терроризировать прохожих

Юные оффницы напали на Кристину (имя изменено, на фото справа), с которой даже не были знакомы.

Впервые про сестер Черновых в Омске стало известно в январе – после того, как они сняли на видео и выложили в соцсети избиение школьницы. Подростки вместе со старшей подругой напали на семиклассницу Кристину Савельеву (имя изменено), с которой они даже не были знакомы. Формальной причиной стал, якобы, конфликт между пострадавшей девочкой и другом нападавших, детдомовцем Мишей Гавриловым (имя изменено).

Мама Кристины провела собственное расследование и выяснила, что все нападавшие девочки из неблагополучных семей и давно состоят на учете в ПДН. У матери одной из них из-за постоянного пьянства даже отказали ноги, она передвигается на инвалидной коляске. Также выяснилось, что подростки причисляют себя к оффникам (околофутбольным фанатам) и Кристина – не первая пострадавшая от их рук.

После огласки этого случая с малолетними хулиганками побеседовали. На этом все сошло на нет.

Однако, судя по видео, попавшему в соцсети 18 октября, сестры Черновы продолжают терроризировать микрорайон, в котором живут. Запись сделана в центре городка Нефтяников, возле остановки «ДК имени Малунцева».

– Они пинали двери и очень громко нецензурно выражались, – рассказывает автор поста. – Мы сидели на лавочке и просто смотрели на это. Одна из них в грубой форме обратилась к нам с фразой: «Че зыришь?!». В нашу сторону посыпались маты. Спустя какой-то время они вернулись, начали кидать в нас шелуху от семечек, бить по стеклу остановки и плеваться. После того, как мы начали уходить, они последовали за нами с оскорблениями в нашу сторону, в нас полетели бутылки. Одна из них совала незатушенную сигарету в лицо. Нам помог администратор заведения.

О том, что в этой неприятной истории снова оказались замешаны сестры Черновы «КП-Омск» рассказала мама Кристины Савельевой. Она сразу узнала их на видео и написала нам.

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– Пинали в живот, потом одна встала мне на грудь, чтобы я не могла вздохнуть, – вспоминает Кристина. – Катя при этом говорила: «Ты моего парня обидела, проси прощения!», Ира все снимала на видео. Я извинялась, но это не помогало, они продолжали меня бить и унижать. Потом стали угрожать, что наступят на горло и задушат меня. Я была просто в панике. (Далее...)