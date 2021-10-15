«Я же не ручку «паркер» себе покупаю на собранные деньги, а тетради для ваших же детей!»: Дневник воспитателя омского садика

Несмотря на все трудности, в садике работать очень интересно. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Ирина (имя изменено) по профессии фотограф, преподавала искусство фотосъемки студентам. Но после декретного отпуска ее жизнь кардинально изменилась. Она поняла, что не готова разлучаться с дочерью ради работы. Получила еще одно образование и устроилась воспитателем в детский садик, куда ходит ее ребенок. И решила на условиях анонимности рассказать о том, что удивляло, бесило и радовало в этот год, полностью перевернувший ее жизнь. Начало дневника можно прочитать здесь.

О ДЕТЯХ

Дети, мне кажется, от поколения к поколению не так уж сильно меняются. Всегда были любознательные и те, кто живет по принципу: «Все само приложится».

У нас есть мальчик, который даже воспитателей удивляет. Он смотрит с родителями передачи про окружающий мир, путешествия и потом почти дословно нам рассказывает, что оттуда узнал:

– Представляете, человек способен то-то и то-то...

И вот такими длинными фразами ребенок покадрово пересказывает нам часовую передачу. Это феноменальная память. Мы его считаем своим вундеркиндом. Видно, что с ребенком занимаются. В него кругозор колоссальный для своего возраста, он знает очень много и уже умеет считать до ста. И вот эти его способности во многом заслуга раннего развития. Родители у него примерно 30-летнего возраста, он – единственный ребенок. С ним в семье занимаются вообще все.

Есть совсем домашние дети, которые очень тяжело переживают разлуку с родителями и плачут весь день. Их ужасно жаль, стараешься хоть как-то утешить. В моей группе есть такой ребенок. Ситуацию осложняет еще и то, что это сын моих друзей, которые переехали в Омск из Петербурга. Мама – фотограф, папа – писатель. У мальчика высокий интеллектуальный уровень. Но все его нутро отторгает садик. Вот папа ему сказал, что придет забирать в час дня. Он просто сидит и ждет. И плачет. Говорит, что с папой ему интереснее. У него очень сильная психосоматика. Два-три дня походил – и слег с температурой.

А бывают дети, которые сюда летят. У нас есть такая девочка. Родители с вечера написали: «У нас завтра манту, Лена не придет». Но утром смотришь: Лена бежит. Говорит: «Что я будут дома делать?!». И папе пришлось вести ее на манту после садика.

ОБ ОСТРОЙ НЕХВАТКЕ КАДРОВ

Сейчас я работаю за двоих воспитателей, это мера временная. Но действительно есть большая нехватка кадров. У нас в нескольких группах прямо конкретно не хватает персонала: воспитателей, нянечек. Перегрузки, в том числе и психологические, колоссальные. Например, в одной из групп очень скандальная мамочка. Есть два кандидата на место воспитателя. Но они туда не хотят, потому что в эту группу ходит Маша (имя изменено) и ее мама. Знающие люди туда не идут сами, а незнающих на амбразуру кидать никто не хочет.

Из-за этой мамы страдает вся группа, которая почти постоянно без воспитателей. Каждый день приходит кто-то временный. Так по кругу: что-то я там прибрала, провела зарядку по-своему, как я привыкла. На следующий день приходит уже другой человек, который по-другому их воспитывает, дает другие задания. И так каждый день. На праздники, когда каждый воспитатель болеет за свою группу, поддерживает ее, эти дети остаются совсем одни.

ОБ АГРЕССИВНЫХ РОДИТЕЛЯХ

По большому счету мы беззащитны перед родителями, перед их капризами и желанием самоутвердиться за счет тех, кто не может им ответить на агрессию. Например, однажды та знаменитая на весь сад мамочка пришла позже всех забирать дочь и сама же еще устроила скандал. Потом затолкнула воспитательницу в группу, заперла дверь снаружи и просто ушла с ребенком домой, бросив ее одну в пустом саду – на всю ночь, как она думала. На место пришлось ехать мужу воспитательницы, чтобы ее вызволить.

В другой раз эта же родительница напала с кулаками на директора садика. В третий – весь день ходила по группам, пользуясь тем, что мы не имеем права выгнать ее силой.

Ей даже выделили отдельное время утром. Эта женщина приводит ребенка на полчаса позже, только чтобы она не сталкивалась с другими родителями и не скандалила. И мы против вот этой мамочки сделать ничего не можем. Даже отказать в посещении нашего садика, потому что он государственный. Казалось бы, не нравится – перейди в другой сад, живи нормально сама и дай работать нам, не мучай воспитателей. Когда был серьезный конфликт с одной из воспитательниц, она нам таким тюремным жаргоном сказала: «Вам со мной еще два года чалиться!».

Но обычно родители в большинстве своем люди вменяемые, относятся к воспитателям с уважением. В моей группе, где я лично работаю, меня любят, ценят. Сочувствуют. Постоянно спрашивают: «Вы же от нас никуда не уйдете?».

А вот эта мама, она жестокая. Из-за карантина мы были лишены всего. Дети на год были изолированы от цирка, театров, библиотек. После всех этих ограничений начались небольшие послабления, стали проводить первые мероприятия. И вот к нам едет цирк. Через час должно быть выступление. В девять утра эта мама звонит в департамент образования и Роспотребнадзор и говорит: «Запретите цирк!». И цирк запретили. Выступление планировалось в спортзале, целый садик детей этого ждал, и всех их лишили праздника.

О «ПОБОРАХ»

Не знаю, как с «поборами» в других садах. У нас вот такие. 500 рублей – на канцелярию. Это три рабочие тетради по разным предметам, по которым занимается ваш ребенок. Или на игрушки для ваших же детей. Я на эти 500 рублей не покупаю себе ручку «паркер» или игрушки своему ребенку.

Есть еще взнос – на подарки. Мы покупаем всей группе в 30 человек подарки на дни рождения. Закупаем сразу, и родителям каждый раз не надо думать, подарят их ребенку что-то в саду или нет. Мы поем «Каравай», а потом вручаем подарок. В соседней группе одному дарят, а другому на следующий день – ничего не передали. И, конечно, все спрашивают: «Почему Кате подарили, а Маше не подарили?». Очень обидно это. И жалко смотреть на такого ребенка, которому родители просто пожалели сдать деньги на подарок. Это же не нам деньги, а вашему ребенку!

Нет такой статьи расходов: на «ламборджини» для воспитателя. Из бюджета, может, что-то и должны давать, но никто ничего на самом деле не выделяет. Департамент предоставляет здание детского сада. И все. За питание я как мама плачу отдельно. Дальше – и воспитатели, и родители – сами. На окружающую ребенка среду выделяем деньги мы. Бывают скучные группы, где два плаката и горсть игрушек. Вот дети этим и играют. А есть полные всем, там красочно, и детям это нравится. У моей дочери, например, в саду есть любимый портрет Пушкина. И она уже знает, что это он написал «Золотую рыбку», которую мы читали.

Садику выделяют постельное белье, оплачивают коммунальные услуги, закупают гигиенические принадлежности. Почему-то все считают, что государство обязано выделять деньги и на остальное. Хочешь для своего ребенка блага – вкладывайся. Я это говорю как родитель. Я закупаю на группу канцелярию, два набора для парикмахера, набор доктора и 15 машинок для мальчиков. Все, этого достаточно. Дети играют, и мой ребенок постоянно приходит счастливый с раскрасками, рисунками, карандашами. Всего всем хватает. И я рада, потому что я же отдаю дочь в сад, чтобы она чем-то занималась, а не просто сидела на стульчике и смотрела в потолок.

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Как бы это банально ни звучало, я остаюсь в профессии из-за детей. Их энергетика, она другая. Я люблю своего ребенка, люблю детей, их непосредственность. Мне нравится с ними контактировать. Мне нравится, как они болтают, как они удивляются, учить их чему-то новому. (Подробнее...)