«В пять лет не умеют пользоваться ложкой, а в четыре ходят в подгузниках»: Дневник воспитателя омского садика

Воспитатель детского сада рассказывает, что хохочет на работе почти весь день. Фото: Мария ЛЕНЦ

Ирина (имя изменено) по профессии фотограф, преподавала искусство фотосъемки студентам. Но после декретного отпуска ее жизнь кардинально изменилась. Она поняла, что не готова разлучаться с дочерью ради работы. Получила еще одно образование и устроилась воспитателем в детский садик, куда ходит ее ребенок. И решила на условиях анонимности рассказать о том, что удивляло, бесило и радовало в этот год, полностью перевернувший ее жизнь.

О ВОСПИТАТЕЛЯХ

В основном все, кто работают в садике, идут туда целенаправленно. Они из этой структуры, потом дальше поднимаются по карьерной лестнице: воспитатель, старший воспитатель, руководитель – если повезет. И все – педагоги до мозга костей.

Так что у меня самое кардинальное изменение профессии. Я единственная, кто попал в сад залетными путями. Когда пришла, особо не рассказывала свою историю. Потом как-то на утреннике снимала своего ребенка и обмолвилась, что я профессиональный фотограф, долгое время работала в СМИ. Все смотрели круглыми глазами.

У меня есть коллега, у которой хорошо зарабатывает муж. Они построили двухэтажный коттедж, сделали там отличный ремонт, есть хороший автомобиль. Муж ей говорит: «Твои страдания на работе не стоят всего этого. Я тебе дам все». Но она продолжает работать.

Мои родственники тоже приходят в ужас, когда узнают, что я получаю 27 тысяч в месяц. Раз я работаю, должна приносить в семью доход. Но даже на полную ставку, с хорошим стажем, мне моей зарплаты не хватит вообще ни на что. Все на голом энтузиазме. Вот ушла с ребенком на больничный. Я знаю, что у меня аванс будет 4 тысячи, а зарплата – тысяч 11-12. Мне супруг говорит: «Ну зачем тебе это надо? Уходи!». А я не могу представить, как без этого всего жила раньше. Даже при такой мизерной зарплате, с той физической и моральной нагрузкой, которую мы испытываем. Можно, конечно, этого всего избежать. Сидеть в комфорте дома, готовить борщи мужу, воспитывать ребенка и не ходить на работу.

Как бы это банально ни звучало, я остаюсь в профессии из-за детей. Их энергетика, она другая. Я люблю своего ребенка, люблю детей, их непосредственность. Мне нравится с ними контактировать. Мне нравится, как они болтают, как они удивляются, учить их чему-то новому. Вот, например, бужу их после сна, они подходят и начинают меня обнимать. Один мальчик мне постоянно говорит: «Михална, я тебя люблю!». И я их люблю. Я за то время, что они ко мне ходят, очень к ним прикипаю. Ты их любишь - ну не как своего ребенка, разумеется, – но очень сильно. За каждого переживаешь. Я не знаю, как можно сказать: «Я не люблю детей!». Таким людям точно не надо работать в саду, им там не место.

ПРО ДЕТЕЙ

С ними же весь день хохочешь! Они и говорят смешно, и действия у них все забавные - то конфетку принесут, то еще что-то. Они это так робко делают, и ты понимаешь, что это такое внимание бесценное к тебе как к человеку. Одна девочка мне все время делает комплименты.

– Ирина Михайловна, вы почему такая красивая? – спрашивает.

– Не знаю, – говорю.

– Ммм, тоже не знаете? (Вздыхает) Загадка прямо!

Другой мальчик смущается мне что-то говорить. Он своей маме рассказывает, что Ирина Михайловна (имя и фамилия изменены) сегодня надела очень красивое платье.

Я считаю, что важно с детства прививать им восприятие красоты, эстетическое чувство, чтобы они понимали, как должен выглядеть человек. Мы с ними что-то обсуждаем, они рассказывают об этом дома. Мамы потом шутят, что они столько не знают, сколько им дети всего нового рассказывают после садика. То есть, ты человеку о чем-то говоришь, он это не просто запомнил, понял, но и смог донести до других.

О ПОТРЕБИТЕЛЬСКОМ ОТНОШЕНИИ РОДИТЕЛЕЙ

Почти все родители относятся к воспитателям с уважением, пытаются поддержать. Например, с вечера попросишь купить бублики нам для конкурса. И вот мамочка бежит ночью в круглосуточный магазин, достает нам эти бублики и в семь утра уже несет.

Но бывает и потребительское отношение: «Вы должны!». Вот недавно один папа приходит, а ребенок у него единственный не одет. Он начал предъявлять претензии по этому поводу. Мальчик в подготовительной группе не умеет надевать колготки, и папа считает, что его этому должны учить воспитатели, а не родители. Через год ребенку в школу.

Некоторые дети в четыре года ходят в подгузниках! У меня в группе есть девочка. Ей 5 лет, и мама до сих пор кормит ее с ложечки. Сама она не умеет, и в детском саду абсолютно ничего не ест. Бывают дети, которые просто целый день пьют воду и едят хлеб, потому что их не устраивает еда. При этом они ходят в государственный детсад, родители оплачивают питание.

Детей не учат даже банальным нормам самообслуживания для их возраста. Важность раннего развития ребенка многие игнорируют. Вот на моем примере: дочери 4 года, я начала заниматься с ней с 8 месяцев. Давала ей сначала черно-белые, потом цветные картинки, чтобы у нее правильно развивался мозг. А с 9 месяцев надо заниматься мелкой моторикой, от этого зависит вся функциональная деятельность мозга. От этого зависит, как человек начнет читать и писать. Но сейчас в год ребенку дают планшет. Какая там мелкая моторика?!

ДЕТИ ТИК-ТОКА И ЮТУБА

У нас традиция: когда мы встречаем детей в понедельник после выходных или каникул, проводим утренние беседы, расспрашиваем, кто чем занимался на отдыхе.

– Здравствуй, Коля. Как прошли твои выходные, чем ты занимался?

– Я играл в планшет.

– А еще что делал?

– Я играл в планшет весь день.

Понятно, что все загружены, пять дней в неделю работают. На выходные отдых получается постольку-поскольку – есть и бытовые дела. Но это ведь полное пренебрежение интересами сына. Лето, ребенок все выходные играл в планшет и даже не вышел на улицу, не пообщался с друзьями! Периодически мама его кормила, и он снова садился играть.

Сейчас пятилетние дети поют песни из тик-тока. Все, что модно, они слушают. Дети ютуба и тик-тока, телефонно-планшетные. У них одна мечта: «вот я приду домой, мне дадут телефон», «я на выходных играл в папин телефон», «папа купил большой новый телефон», «а мне папа подарит новый планшет». Вот игра про бабку Гренни. Вирусное видео, как кто-то кого-то там бьет, режет, догоняет. Оно жестокое, страшное. Мне дочь рассказывает про нее, я говорю: «Давай не будем на эту тему говорить, я боюсь!». А дети отвечают: «Да это нестрашно!». И смотрят его поголовно. Каждый ребенок в моей группе знает, кто такая бабка Гренни. И из другого сада наши знакомые дети – все помешаны на этой бабке Гренни. А с ними теперь и я узнала, что это такое.

ДЕТИ ДЕТЕЙ

У нас есть 22-летняя мама. Ребенка хорошо одевают. Мама молодая, современная. Но морально еще не готова быть родителем. Она не учит его основам поведения, нормам. Общается с ним как подружка, как сестра. Обижается при ссорах и спорит, как с ровесником. Вечером, когда родители приходят за детьми, она спрашивает: «Ты хорошо поел?». И все. Больше ее ничего не интересует, домой они идут молча. Ребенок в саду 12 часов. И единственный вопрос, который интересует, не что его веселило или огорчало за этот день, не как он себя чувствует или чем занимался, а хорошо ли он поел.

Это общая проблема сейчас. С детьми не беседуют. Они даже не знают, кем работают их родители. У нас есть неделя, когда дети рассказывают о профессиях своих родителей, и большинство не могут рассказать, кем работают папа с мамой. (Продолжение следует)