«Это будет ваш последний учебный день, трусы!»: 18-летнего омича задержали за фейковую угрозу напасть на школу

За подобные сообщения подросткам грозят уголовные дела. Фото: Олег РУКАВИЦЫН

После пермской трагедии социальные сети заполонили сообщения и манифесты с угрозами нападения на школы. И силовики теперь вынуждены мониторить интернет на предмет подобных заявлений. Правда, подражатели преступникам не знают, чем им грозят подобные фейковые посты.

Недавно в Омске задержали 15-летнюю школьницу, которая в посте на своей страничке заявила о готовящемся взрыве в лицее. В сообщниках у нее был 13-летний приятель. Мальчик отделался профилактической беседой, как стало известно "Комсомолке". А вот на 9-классницу завели уголовное дело. Обычно подобные заявления подпадают под статью "Приготовление к убийству". Но, скорее всего, девочка тоже отделается испугом.

Тем временем, в Омске стало известно о новом случае. Как мы выяснили из наших источников, речь идет о 18-летнем сибиряке. Его уже задержали, но, предварительно, серьезных намерений в его заявлении не было. Вот, что парень написал на фейковой страничке в соцсетях:

Этот странные пост и насторожил силовиков. Фото: ВКонтакте

- [...] октября я нападу на школу № [...] . Это будет ваш последний учебный день! Те, кто останутся живые, вы полные трусы! Боитесь даже умереть! После этого я сделаю погром, я выпущу себе пулю в лоб!

Тем не менее, многих омских школьников заявление хулигана напугало. Под этим же постом они не скрывают своих опасений.

- Вот вам смешно, а я учусь в в этой школе Омска. Он реально хотел устроить атаку на мою школу. Я с ним не знаком, знаю лишь, что он выпускник, - написал один из учеников.

- Я учусь там рядом, страшно, - написала школьница.

Теперь смельчаку грозят серьезные неприятности. Уголовное дело на него пока не заводили. И, как нам стало известно, не планируют. Но проблемы с силовиками у парня будут. По нашим данным, сейчас правоохранительные органы тщательно мониторят социальные сети. И с авторами подобных манифестов и угроз беседуют люди в форме.