Москаленский район готовится к зиме

Ряполов Александр Викторович Глава Москаленского муниципального района Омской области

В нынешнем году погода подвела сельчан: летом стоял суховей, в августе пришли проливные дожди, а за ними – ранние холода и заморозки. Как справляются с капризами природы коммунальные службы и аграрии, рассказали в администрации Москаленского района.

Вести с полей

Летом 2021 года в Москаленском районе стояла сильнейшая засуха.

– Нехватка влаги плюс высокие температуры, суховей, которые попали как раз на цветение, – вот и урожай ожидается меньше. Хотя подготовились аграрии очень хорошо, – рассказывает главный специалист управления сельского хозяйства администрации Москаленского района. – Закупили удобрений на 500 тонн действующего вещества больше, чем в прошлом году. Но погодные условия не дали добиться результатов.

По последним данным, аграрии убрали с полей более 91% зерновых. В общей сумме они планируют собрать по 13 центнеров зерновых с гектара, при том что в прошлом году этот показатель достиг отметки в 16,6.

Масличных убрали всего 30%, сейчас уборочная кампания в самом разгаре.

– Погодные условия такие были: дожди в конце лета спровоцировали дополнительный рост масличных, семена, которые еще не взошли, взошли попозже, – объясняет специалист. – Только сейчас полным ходом идет уборочная кампания. Сами понимаете, какая погода: сыро, влажно. Из-за этого много потерь. Если выйдем в среднем на 8-9 центнеров с гектара, то хорошо.

Что касается кормовых культур, то тут ситуация заметно лучше.

– Тяжело, конечно, было, но кормами себя обеспечим; на один год точно все хозяйства должны обеспечить. У нас три предприятия – СПК «Сибиряк» и «Большевик», сельхозартель «Родная долина» (очень давно и продуктивно занимаются животноводством) – корма заготовили, должны зиму пережить без снижения поголовья.

Чиновники отмечают, что негативно на отрасли сказался рост цен на топливо и удобрения: последние подорожали едва ли не в два раза.

– По весне была большая проблема их купить, их не хватало. Вдобавок выросли цены на средства защиты растений, – говорит Максим Давидович.

Он подчеркнул, что есть в Москаленском районе хозяйства, которые, несмотря ни на что, развиваются, внедряют новые технологии и собирают хорошие урожаи, не снижая производительность.

– Можно отметить СПК «Большевик», сельхозартель «Родная долина», ТПК «Пчелка», КФХ Сизовой, ООО «Удобное». ООО «Димитрова» – предприятие, которое развивает токовое хозяйство с применением научного, точного земледелия, закупает новую, современную импортную технику. Стараются приобретать на собственные средства. Два хозяйства приобрели в лизинг, с привлечением кредитных средств современные опрыскиватели бразильского производства – один за 22 миллиона, второй – за 27. КФХ Сизовой в этом году приобрели в лизинг два зерноуборочных комбайна, за счет собственных средств планируют приобрести еще импортные немецкие комбайны высокого уровня.

По словам специалиста, в районе, как и любом другом, по-прежнему остро стоит проблема с кадрами, особенно в животноводческих хозяйствах. На современном оборудовании и технике должны работать высококвалифицированные кадры.

– Молодежь уезжает, не хочет оставаться. Средний возраст механизаторов – в районе 50 лет. На обучение государство выделяет средства, но желающих нет: видимо, непрестижные профессии, – разводит руками представитель администрации муниципального района.

Тем не менее руководитель управления уверен: сельское хозяйство в Москаленках развивается и не стоит на месте, круглогодично обеспечивая жителей Прииртышья сельхозпродукцией.

К холодам готовы

Пока аграрии работают на полях, жилищно-коммунальный комплекс Москаленского муниципального района рапортует о готовности к предстоящему осенне-зимнему периоду. Подготовка шла согласно плану мероприятий, который был разработан с учетом недостатков, выявленных при прохождении предыдущего ОЗП.

Для оценки готовности были созданы комиссии по проверке теплоснабжающих, теплосетевых организаций и потребителей, утверждены программы и графики проверок организаций ЖКК и учреждений района.

– Ежегодно администрация района совместно с коммунальными службами и представителями организаций и предприятий – потребителями коммунальных услуг осуществляют планирование расходов финансовых средств для составления плана мероприятий по подготовке района к отопительному сезону, – рассказало руководство муниципалитета.

Согласно плану мероприятий по подготовке района к отопительному сезону, предусматривались ассигнования – 7,3 миллиона рублей; фактически было израсходовано 11 миллионов. Из них 8,9 миллиона рублей были выделены из бюджета района и собственных средств предприятий ЖКХ. Еще 2,1 миллиона составило софинансирование министерства энергетики и жилищно-коммунального комплекса Омской области.

На эти средства были запланированы и проведены работы по подготовке района к зиме. В частности – замена дымовой трубы в котельной № 11 в деревне Розенталь и в котельной № 15 села Тумановка. Стоимость работ на каждом объекте оценивается в 500 тысяч рублей.

Также коммунальщики заменили тепловые сети и теплоизоляцию на них на 1,3 миллиона рублей, обновили водопроводные сети более чем на 1 миллион рублей.

На территории района провели энергетическое обследование объектов системы коммунальной инфраструктуры в сфере теплоснабжения; выполненные работы оцениваются в 540 тысяч рублей. В дальнейшем эти меры помогут актуализировать схемы теплоснабжения, а это свою очередь позволит снизить теплопотери на сетях и источниках теплоснабжения.

Чтобы устранить замечания, ранее выданные Управлением Сибирского Ростехнадзора, администрация Москаленского муниципального района заключила договоры на приобретение 5 дизельных электростанций на сумму 1 532 017 рублей. На эти средства модернизировали котельную школы в деревне Гвоздевка, котельную № 9 в селе Екатериновка, № 11 в деревне Розенталь, № 12 в Красном Знамени и № 18 в рабочем поселке Москаленки. Эти работы решили наболевший для района вопрос об оснащении всех сельских котельных резервными источниками бесперебойного питания.

В администрации района сообщили, что выделенные на подготовку жилищно-коммунального комплекса к отопительному сезону средства также были направлены на оплату регламентных работ на теплоисточниках, поверки и ремонт контрольно-измерительных приборов, котлов, запорной арматуры, подпиточных насосов и т.д.

– На территории района подготовлено 62 теплоисточника, 37,8 км тепловых сетей, 77,6 км водопроводных сетей, 32,1 км канализационных сетей, заменено 70 м канализационных сетей, – рассказали в ведомстве.

На предстоящий отопительный период, в соответствии с топливно-энергетическим балансом Москаленского района и установленными лимитами, в район планируется завезти в общей сложности 10564,1 тонны угля. В том числе в теплоснабжающие организации – 6452,7 тонны, образовательные учреждения – 1356,8 тонны, 2754,6 – прочим потребителям.

– Весь необходимый запас угля находится у поставщиков на ответственном хранении, завоз осуществляется в соответствии с графиком поставки и финансирования, – пояснили в администрации.

Коммунальщики выполнили в полном объеме запланированные работы по текущему ремонту жилого фонда. По состоянию на 15 сентября готовность котельных и жилищного фонда составила 100%. Отопительный период в Москаленском муниципальном районе начался17 сентября согласно графику, утвержденному главой района.