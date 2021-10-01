Впервые появились эскизы интерьеров «Арены Омск»

Так будет выглядеть фойе «Арены Омск». Фото: ХК «Авангард»

Пресс-служба ХК «Авангард» впервые опубликовала эскизы интерьеров будущей «Арены Омск». Можно заметить, что все помещения – раздевалки, зрительный зал, кафе и фойе – выполнены выполнены в едином стиле с использованием основных цветов и символики омского хоккейного клуба.

Планируется, что воочию все это великолепие болельщики смогут увидеть уже в начале следующего сезона. На данный момент готовность объекта составляет 35%, к концу года арена будет построена уже наполовину. Сдать ее намерены к концу следующего лета.

Напомним, на «Арена Омск» возводится на средства «Газпрома» при софинансировании из федерального и областного бюджетов. Общая стоимость строительства – 12 млрд рублей.

Фото: ХК «Авангард»

Фото: ХК «Авангард»

Фото: ХК «Авангард»

Фото: ХК «Авангард»

Фото: ХК «Авангард»

Фото: ХК «Авангард»