ХК «Авангард» показал, как выглядит новая «Арена Омск» изнутри

Новый стадион "ястребов" будет построен в виде шайбы. Фото: www.hawk.ru

Будущая арена ХК "Авангард" растет на глазах. Быстрый темп строительства отмечают даже омичи, которые ездят мимо объекта каждый день. Еще бы, ведь на возведении "Арена Омск" работает около 1200 человек! Строительство ледового дворца ведется без остановки. Напомним, что стадион сделают в виде шайбы. Стоимость объекта оценивается примерно в 12 миллиардов рублей. Часть средств выделит "Газпром", часть - федеральный и региональный бюджеты.

Трибуны уже смонтированы - совсем скоро здесь закипит "фанатская жизнь". Фото: www.hawk.ru

Как рассказали в пресс-службе ХК "Авангард", на данный момент готовность объекта составляет 35%. До конца 2021 года этот показатель составит 50%. Закончить возведение стадиона планируется к концу к концу следующего лета. Новый сезон "ястребы" начнут уже на вновь построенной арене. А в декабре-январе на льду стадиона пройдут матчи Молодежного чемпионата мира по хоккею.

На некоторых лестницах уже установлены даже перила. Фото: www.hawk.ru

- До конца октября мы планируем закрыть тепловой контур стадиона (крышу). Это позволит нам получить уверенность, что к сентябрю следующего года мы успеем перевезти сюда команду. Следующий сезон ХК "Авангард" должен начать уже на новой арене. Есть план - мы в четком графике его выполнения, - сказал председатель совета директоров ХК «Авангард» Александр Крылов во время осмотра стадиона.

Поручни выполнены в красивом цвете "металлик". Фото: www.hawk.ru

Строители сейчас четко соблюдают график. В некоторых помещениях уже даже началась отделка. Все работы ведутся параллельно. Все для того, чтобы успеть построить арену и к концу лета перевезти в Омск из Балашихи команду "Авангард". Уже видны очертания будущих трибун и ярусов. Сиденья еще пока не монтировали, но меньше чем через год здесь закипит фанатская жизнь и начнется большой хоккей.

Одновременно выполняется благоустройство прилегающей территории. Как рассказали в пресс-службе омского "Авангарда", часть парковок уже закатаны в асфальт. Сейчас устанавливаются наружные инженерные сети. Ведутся работы на контрольно-пропускных пунктах для зрителей.

Так выглядит арена с высоты птичьего полета. Фото: www.hawk.ru

- Территория рядом с ареной очень большая. Вокруг нее будет обустроен парк с пешеходными дорожками и самой разной инфраструктурой. Он будет общедоступен, посещать его смогут все омичи, - сказал председатель правления «Газпром нефти» Александр Дюков.

На некоторых лестницах уже установлены даже перила. Фото: www.hawk.ru

Строительство «Арены Омск» начато в июне 2020 года. Ее стоимость оценивается в 12 миллиардов рублей. 18 сентября 2020 года на объекте заложена символическая капсула времени - открылась активная фаза строительства.

Генеральный подрядчик строительства - компания «Лимакмаращстрой» (Турция). В декабре

2022 - январе 2023 года на льду нового стадиона пройдет часть матчей Молодежного чемпионата мира по хоккею. Сезон 2022-2023 ХК «Авангард» начнет уже на новой ледовой арене.