Отопительный сезон в Омске начнется с 16 сентября

Тепло в квартиры омичей начнут подавать уже на следующей неделе. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Еще на прошлой неделе синоптики предупредили омичей, что бабьего лета в этом году ждать не стоит. Действиетльно, по прогнозам температура днем до конца сентября будет держаться около +10 градусов, а ночью будет колебаться от +5 до +1 градусов. Уже сейчас омичи могут почувствовать отчетливое дыхание осени, на улице +12 градусов. Холода не отступили даже на День города, который отпраздновали 12 сентября. Омичам пришлось согреваться на площади танцами.

В администрации Омска назвали точную дату начала отопительного сезона. Тепло в домах начнет появляться с 16 сентября. В этом году из-за прохладной погоды отопление начнут давать на неделю раньше обычного. До этого тепло в домах омичей появлялось в 20-х числах сентября.

- По прогнозам синоптиков, после 16 сентября начнется похолодание и дальнейшее понижение температуры окружающего воздуха, поэтому в эти дни мы планируем запускать отопительный сезон. В течение последних лет отопительный сезон в Омске начинался в основном в период с 22 сентября по 1 октября, - отметил заместитель директора департамента городского хозяйства администрации города Омска Владимир Шнипко.

Как всегда, сначала подключать начнут детские сады, школы, больницы и другие социальные учреждения. Они, как утверждают в мэрии, уже полностью готовы к отопительному сезону. В прошлом году с температурным режимом в садиках и школах были проблемы, но что жаловались омичи. За лето там провели необходимые работы и в эту зиму все должно быть в порядке.

В домах остальных омичей тепло появится чуть позже. В администрации отметили, что полное подключение займет около двух недель. Поэтому тепло у всех должно появиться 30 сентября. Сейчас синоптики прогнозируют, что к концу сентября температура опустится до +7 градусов, будут идти дожди. Такая тенденция в погоде сохранится и в начале октября.