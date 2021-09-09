Канатоходец Михаил Иванов на сцене омского цирка 117 раз отбил мяч головой и попал в книгу рекордов России

Рекорд циркача могут признать и на международном уровне. Фото: пресс-служба омского цирка

Этим летом на арене омского цирка зрители увидели необыкновенное представление «Жираф на острове пиратов». Именно во время гастролей с этим представлением один из его участников установил рекорд России. Как сообщают в пресс-службе омского цирка, молодой канатоходец, артист Росгосцирка Михаил Иванов стал рекордсменом в дисциплине под названием «Наибольшая продолжительность набивания мяча головой во время ходьбы по канату в России». Канатоходцу удалось пройти по канату и набить мяч головой 117 раз. Такой результат зафиксировали и отправили в книгу рекордов России. По условиям наблюдателей, Михаил должен был работать без страховки. Он выполнил это требование, но в и без того не простой трюк добавил сложности. Эквилибрист натянул канат под наклоном. Этого правила книги не требовали, Михаил сам решился на усложнения.

Стоит отметить, что предыдущий рекорд в набивании мяча головой также принадлежит Михаилу Иванову. Он поставил его во время гастролей в Ивановском цирке в 2012 году. Тогда главным условием было пройти по канату и набить мяч более 65 раз, но результат превзошел все ожидания. Михаилу удалось сделать это 101 раз. И вот, спустя 8 лет циркач превзошел собственный рекорд. В омском цирке отметили, что зафиксировали рекорд и зафиксировали его в книге рекордов России. Но циркач рассчитывает попасть еще и в книгу рекордов Гиннесса, туда уже отправили заявку на подтверждение.

С постановкой и разработкой трюка Михаилу помогал его отец, заслуженный артист России, канатоходец и эквилибрист Александр Иванов. Вместе им удалось воплотить трюки, которые уже дважды попали в книгу рекордов России, а теперь могут получить и международное признание.