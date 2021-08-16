«Взошел своими руками!»: Рустам Набиев, потерявший ноги в обрушившейся омской казарме, второй раз покорил Эльбрус

Во время восхождения группа Набиева сбилась с пути в тумане и заблудилась. Фото: Instagram Рустама Набиева

Рустам Нибиев – обычный парень из Уфы. Вот только несколько лет назад он серьезно пострадал при обрушении казармы ВДВ в Омске и лишился обеих ног. Но, несмотря ни на что, он не потерял силу духа и волю к жизни. Сейчас у Рустама замечательная семья: любящая жена и две дочери. А еще новое увлечение – альпинизм. В прошлом году он уже дошел до западной вершины Эльбруса. И теперь решил повторить свой маршрут, но покорить восточный пик, более труднодоступный для подъема.

Большая часть подъема была уже знакомой, но подвела погода. Фото: Instagram Рустама Набиева

К горе группа из трех человек, в которую помимо Рустама входят еще двое спортсменов, приехала еще 1 августа. Перед началом подъема, Набиев волновался и не спал почти сутки.

- В голову лезли самые разные мысли, и плохие, и хорошие. Не знаю, к чему они были, но я не спал ровно сутки перед выходом на маршрут, - признается Рустам в своем Инстаграме.

В этот раз он подошел к подъему более спокойно и обдуманно. Как рассказывает сам блогер, он не спешил и шел в своем темпе, не пытался бороться с погодой. Если нужно было переждать снегопад, они без проблем останавливались. Но в это восхождение погода не была такой благосклонной, как в прошлое. В горах она всегда непредсказуема, но в этот раз группе Рустама совсем не повезло. Первая часть подъема прошла успешно и без особых проблем.

- Мы встречали много групп, некоторые даже обгоняли. Представьте: я на руках догоняю пешеходов! – делился впечатлениями Набиев. Они решили идти от основного лагеря на высоте 3900м самостоятельно, хотя обычно люди пользуются ратраком и добираются до контрольной точки на Косой Полке (5100м), а уже оттуда идут самостоятельно. Рустам же решил дойти туда сам. Проблемы подстерегали группу на подъеме до Седловины (прим. редакции: контрольная точка на высоте около 5 325 метров). В прошлом году именно этот отрезок оказался самым сложным, так получилось и сейчас.

Как рассказывает Рустам, психологически подъем на Седловину оказался тяжелым, но отступать не хотелось. Они упорно шли вперед, хотя многие группы возвращались назад из-за сложных погодных условий.

- Наконец, спустя 9 часов мы оказались на Седле. Господи, какое это было облегчение – дойти до этого места! Так я думал тогда. При минимальной видимости нам нужно найти Рэд Фокс – железный бункер, кода люди могут зайти в непогоду. Вокруг молоко, не видно ничего даже в пяти метрах от меня. Достали навигатор, но он постоянно выдавал ошибку. И мы поняли, что мы заблудились, - так закончил Рустам один из постов о восхождении. Группе действительно понадобилось два часа блуждать в тумане, чтобы найти заветный пункт для отдыха. Все, на что хватило сил альпинистов – лечь спать. На следующий день погода ненадолго улучшилась, и группа снова отправилась в путь. До вершины оставалось не так много идти, но путь пролегал по заметенной тропе.

Как отмечает сам Рустам, только 1% альпинистов сворачивает на восточный пик, поэтому хорошей протоптанной тропы и колышек с веревочной дорогой там нет, подниматься приходится своими силами. А во время их подъема еще и постоянно падал снег, поэтому дрогу окончательно замело. Последние метры давались физически нелегко, но альпинисты продолжали подъем.

- Буквально 20 минут и я на месте, - рассказывает Рустам о своих эмоциях после того, как увидел вершину. – Последние 10 метров не спешу, специально растягиваю удовольствие, зная, что я все равно дойду! Из нас троих здесь еще никто не был, поэтому эта вершина для всех является новой. Я иду тихонько, потому что устал. В этот раз сдерживал эмоции, не плакал. Шел с убеждением: я достоин этого! Это моя! Я ее взял! Я на нее взошел вот этими руками!

Экспедиция Рустама, Ионна и Виктора официально покорили восточную вершину Эльбруса 13 августа в 17:15 по московскому времени. Подписчики Рустама в Инстагараме поздравили его и пожелали дальнейших успехов. Теперь в планах отважного альпиниста восхождение на гору Манаслу в Непале.

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