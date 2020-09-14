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«Не было воды и спальных мешков»: десантник, оставшийся без ног после обрушения казармы в Омске, покорил Эльрус

Рустам Набиев честно рассказал о трудностях восхождения
Анна ВЕСЕЛОВСКАЯ
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Подъем занял у Рустама Набиевва 15 часов

Подъем занял у Рустама Набиевва 15 часов

Рустам Набив, бывший десантник, который лишился обеих ног после обрушения казармы в Омске совершил удивительное восхождение на самую высокую гору в России. Набиев стал первым человеком без ног, которому удалось покорить Эльбрус, а это 5 642 метра над уровнем моря.

Уфимца сопровождали двое альпинистов Виктор и Иоанн, но весь путь он проделал сам. Альпинист признается, что самым сложным было рассчитывать свои силы на разных отрезках пути. Восхождение было тяжелым, но Рустам выдержал его до конца.

Подъем занял у Рустама Набиева 15 часов.

Подъем занял у Рустама Набиева 15 часов.

- Двигались так: Виктор отходил от меня на длину веревки и ждал, пока я догоню, замыкал цепочку Иоанн. Потом Виктор снова отходил. Он шел свои 10 метров 20-30 секунд. В это время я валился и от усталости успевал заснуть, представляете? - вспоминает о трудностях восхождения в своем Instagram Набиев.

Почти в конце пути Рустама и его спутников задержал туман. Он здорово нарушил планы альпинистов и задержал их на высоте 5 300 метров на целую ночь. Как говорит Набиев, тогда было два варианта: возвращаться вниз или ночевать прямо там, в маленьком приюте. Группа решила рискнуть и переждать непогоду.

- У нас не было воды, но были горелки. Мы топили лед и пили талую воду. Ели кашу, которую взял с собой Иоанн, и ели конфеты. Спальных мешков у нас с собой тоже не было, а внутри железной коробки-будки было очень холодно. Плюс, я боялся, что меня накроет горная болезнь. А еще был риск получить отек мозга из-за высоты и холода. Но мы пережили эту ночь, - рассказывает Рустам о ночевке в приюте.

На середине пути альпинистов настиг туман. Они чуть не повернули обратоно.

На середине пути альпинистов настиг туман. Они чуть не повернули обратоно.

Блоггер говорит, что добрался до вершины отнюдь не благодаря физической силе. Он уверен, что смог показать пример стойкости и упорства всем, кто следил за его восхождением. Он вспоминает, что во время восхождения встречал множество альпинистов, которые хотели повернуть, потому что не было сил, но, увидев Набиева, шли дальше.

- Я плакал, но шел. Сил у меня уже не было абсолютно, поэтому могу сказать, что дошел чисто на характере, терпении и вере в себя, - отмечает Рустам.

В социальной сети мужчина подробно описал весь процесс восхождения. Весть путь занял 15 часов, а преодолеть по снегу и льду пришлось 13 километров. Также в соцсети он опубликовал видео, на котором запечатлел момент восхождения на самый пик Эльбруса. Его мужество и упорство достойны только уважения.

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