«Не было воды и спальных мешков»: десантник, оставшийся без ног после обрушения казармы в Омске, покорил Эльрус

Подъем занял у Рустама Набиевва 15 часов

Рустам Набив, бывший десантник, который лишился обеих ног после обрушения казармы в Омске совершил удивительное восхождение на самую высокую гору в России. Набиев стал первым человеком без ног, которому удалось покорить Эльбрус, а это 5 642 метра над уровнем моря.

Уфимца сопровождали двое альпинистов Виктор и Иоанн, но весь путь он проделал сам. Альпинист признается, что самым сложным было рассчитывать свои силы на разных отрезках пути. Восхождение было тяжелым, но Рустам выдержал его до конца.

Подъем занял у Рустама Набиева 15 часов.

- Двигались так: Виктор отходил от меня на длину веревки и ждал, пока я догоню, замыкал цепочку Иоанн. Потом Виктор снова отходил. Он шел свои 10 метров 20-30 секунд. В это время я валился и от усталости успевал заснуть, представляете? - вспоминает о трудностях восхождения в своем Instagram Набиев.

Почти в конце пути Рустама и его спутников задержал туман. Он здорово нарушил планы альпинистов и задержал их на высоте 5 300 метров на целую ночь. Как говорит Набиев, тогда было два варианта: возвращаться вниз или ночевать прямо там, в маленьком приюте. Группа решила рискнуть и переждать непогоду.

- У нас не было воды, но были горелки. Мы топили лед и пили талую воду. Ели кашу, которую взял с собой Иоанн, и ели конфеты. Спальных мешков у нас с собой тоже не было, а внутри железной коробки-будки было очень холодно. Плюс, я боялся, что меня накроет горная болезнь. А еще был риск получить отек мозга из-за высоты и холода. Но мы пережили эту ночь, - рассказывает Рустам о ночевке в приюте.

На середине пути альпинистов настиг туман. Они чуть не повернули обратоно.

Блоггер говорит, что добрался до вершины отнюдь не благодаря физической силе. Он уверен, что смог показать пример стойкости и упорства всем, кто следил за его восхождением. Он вспоминает, что во время восхождения встречал множество альпинистов, которые хотели повернуть, потому что не было сил, но, увидев Набиева, шли дальше.

- Я плакал, но шел. Сил у меня уже не было абсолютно, поэтому могу сказать, что дошел чисто на характере, терпении и вере в себя, - отмечает Рустам.

В социальной сети мужчина подробно описал весь процесс восхождения. Весть путь занял 15 часов, а преодолеть по снегу и льду пришлось 13 километров. Также в соцсети он опубликовал видео, на котором запечатлел момент восхождения на самый пик Эльбруса. Его мужество и упорство достойны только уважения.