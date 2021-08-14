«Пришел в сознание»: Омский бортмеханик с разбившегося на Камчатке вертолета все еще в тяжелом состоянии

Марат Мадиев даже показывал подписчикам в соцсетях видео снятое на маршруте, где он работал.

Напомним, трагедия случилась в ночь на 12 августа на Камчатке. Вертолет Ми-8, принадлежащий компании «Витязь-Аэро», рухнул в Курильское озеро, над которым летел. В результате происшествия восемь человек пропали без вести.

С большой долей вероятности можно предположить, что они, к сожалению, мертвы. Глубина водоема более 130 метров, температура воды +5 градусов. Недавно водолазы смогли обнаружить корпус разбившегося воздушного судна.

Еще восьмерым людям, находившимся на борту, удалось выжить. Среди них – 28-летний бортмеханик Марат Мадиев. Выяснилось, что он учился в Омском летно-техническом колледже гражданской авиации. Его однокурсник Владимир Высотин рассказал, что Марат мечтал работать именно на Камчатке. Так же он объяснил, что летать в условиях рельефной местности и постоянной непогоды очень сложно. А, чтобы посадить там воздушное судно, требуется не просто мастерство, а часто – и чудо. Именно поэтому там нередко случаются авиакатастрофы.

Фото: Владимир ВЫСОТИН

Фото: Владимир ВЫСОТИН

Мы пообщались и с другим однокурсником бортмеханика. Вот, что говорит он:

– Я его хорошо знаю, мы вместе учились, – рассказал «КП-Омск» Артур Петросян. – Марат до сих пор в местной больнице на Камчатке. Он пришел в сознание, но находится сейчас в стабильно тяжелом состоянии.

Артур Петросян (на фото слева) и Марат Мадиев (справа) вместе учились в Омске.

Дома Марата Мадиева ждут супруга и двое детей.

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Воздушное судно совершило жесткую посадку на воду Курильского озера на территории Южно-Камчатского заказника. Первыми на помощь на лодках отправились сотрудники Кроноцкого заповедника, которые услышали хлопок при крушении.

По предварительным данным, спасателям удалось обнаружить живыми восемь человек, как минимум двое из них получили тяжелые травмы. Поиски остальных продолжаются. Всего на борту было 16 человек, в том числе 13 туристов. (Далее...)