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Общество12 августа 2021 12:57

«Хожу на работу как на праздник»: Бортмехаником разбившегося на Камчатке вертолета оказался выпускник омского летного училища

Марат Мадиев даже показывал в соцсетях кадры полета по тому маршруту
Анна МИКУЛААнна МИКУЛА
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За год до несчастного случая Марат рассказывал о маршруте, на котором работает.

За год до несчастного случая Марат рассказывал о маршруте, на котором работает.

Фото: vk.com

Бортмехаником на Ми-8, потерпевшем крушение на Камчатке, оказался Марат Мадиев. По предварительной информации, он чудом выжил. Всего на борту находились 16 человек, 8 из них числятся пропавшими без вести.

Впрочем, шансы найти живым еще кого-то исчезают с каждой минутой: глубина Курильского озера, куда рухнуло воздушное судно, более ста метров. Температура воды там +5 градусов. Поиски осложняет густой туман. Несмотря ни на что, на месте продолжают работают водолазы – оставшихся пассажиров постараются найти живыми или мертвыми.

Будущий бортмеханик учился в ОЛТУГе.

Будущий бортмеханик учился в ОЛТУГе.

28-летнему Марату Мадиеву повезло. С ним, скорее всего, уже все в порядке. Выяснилось, что он учился в омском летном училище и очень любил свою работу. Молодой человек делился с подписчиками записями из кабины вертолета с пейзажами, снятыми по тому самому маршруту, где случилась трагедия. На видео: необозримые просторы Южно-Камчатского заповедника, вулкан и сопки, а также воздушное судно, на котором летал экипаж. Кроме того, Марат показывал и как в этой местности с воздуха тушили пожары.

Марат показал, как выглядит Камчатка с воздуха.

Марат показал, как выглядит Камчатка с воздуха.

Ми-8, на котором летал Марат.

Ми-8, на котором летал Марат.

– Я учился в Омском летно-техническом колледже гражданской авиации, – рассказывал Марат своим подписчикам год назад. – Поступил туда после 11-го класса, отучился три года. Получил диплом по специальности «Техника летательных аппаратов». Потом прошел медкомиссию и отучился на бортмеханика. Сейчас работаю на Камчатке и летаю на вертолете Ми-8. Работа очень интересная. На работу как на праздник! В общем, мне нравится.

Марат Мадиев рассказывает о своей работе на Камчатке
Видео: vk.com/yainfo72
Крушение Ми-8
Из-за густого тумана на Камчатке потерпел крушение пассажирский вертолет
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