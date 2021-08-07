«Позвонил жене со слезами»: задержали омича, сбежавшего из воинской части в Хабаровске

Призывник добрался из части до Хабаровска и скрывался у приятеля.

Недавно мы уже писали о загадочном случае исчезновения из воинской части под Хабаровском молодого призывника из Омска. 19-летний Кирилл Мазин пропал из расположения в ночь на 1 августа. Как рассказывали родственники, все было действительно странно: никто толком ничего не видел и не слышал. Накануне исчезновения молодой человек попал в санчасть, у него сильно заболела нога. Тем загадочнее выглядела его пропажа.

Сегодня появилось сообщение о том, что призывника нашли. Он объявился на квартире у друзей и узнал, что его активно разыскивают.

- Он попросил у кого-то телефон и в соцсетях написал мне, что с ним все хорошо, - рассказывает Ксения, жена призывника. - А потом позвонил со слезами. Говорит, что не хотел убегать, но не было другого выхода. Все-таки был конфликт с сослуживцами.

Когда муж объявился, девушка сообщила об этом в военную полицию. Парня забрали в другую часть, сейчас с ним беседует военная полиция, берут показания, как говорят родственники.

- Я, конечно, рада, что его нашли, но чем все закончится, пока не известно. Должно обойтись без серьезного наказания, - надеется Ксения.

О напряженных отношениях с сержантами части Кирилл рассказывал семье и раньше. В части под Хабаровском в селе Анастасьевка он прослужил всего два месяца и сбежал в город. Прятался он у приятеля на квартире. Это объясняет и загадочное фото, которое показывали Ксении, там призывника запечатлели камеры видеонаблюдения как позже выяснилось где-то рядом с местным рынком.

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