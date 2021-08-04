«Кирилл мне жаловался на дедовщину»: в Хабаровске пятые сутки ищут пропавшего солдата-срочника из Омска

Кирилл пропал из воинской части, где прослужил два месяца. Фото: ВКонтакте

На минувших выходных из воинской части под Хабаровскм, где проходил воинскую службу, пропал 19- летний омич Кирилл Мазин. Все произошло в селе Анастасьевка в ночь с 31 июня на 1 августа. Омич пробыл в части два месяца и еще не успел принять присягу. Зато уже попал в санчасть. Как говорят родственники, причиной этому послужило обострение варикоза. Это все, что им точно известно.

- В последний раз мы связывались в четверг 29 июня, - рассказывает жена пропавшего, Ксения. Девушка сильно переживает и едва может сдержать слезы. – Он не звонил, а просто написал о своем состоянии. У него заболела нога, и он оказался в санчасти. Отношения с сослуживцами сложились хорошие, все отзывались положительно, но вот с сержантами был конфликт. Кирилл жаловался, что как-то измываются над ним, могут ударить ни с того, ни с сего.

Об обстоятельствах исчезновения родственникам тоже ничего толком не сообщили. Запросто выйти из воинской части, да еще и с больной ногой, не простая задача, а может даже невыполнимая.

- Как пропал, никто не знает. Всех опрашивали, но никто ничего не видел, - уточнила Ксения.

Один из сослуживцев Кирилла показал обеспокоенной жене фотографию с камеры видеонаблюдения. Девушка уверена, что на ней именно Кирилл, но где она сделана, понять сложно. В кадр попадали только тротуар, дорога и кусты. Предполагают, что это где-то в Хабаровске.

Родные просят помощи в поисках пропавшего солдата. На последнем загадочном фото с камеры видеонаблюдения молодой человек был одет в военные штаны, берцы и футболку. Из-за болезни прихрамывал на правую ногу.

Приметы: рост 170 сантиметров, худощавого телосложения, коротка стрижка, глаза голубые.

Если вы видели Кирилла или знаете, где он может находиться, позвоните по телефонам: 8-950-787-99-35 и 8-950-791-67-62.