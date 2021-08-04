Омск
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Омск
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Омск
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Общество4 августа 2021 14:33

«Кирилл мне жаловался на дедовщину»: в Хабаровске пятые сутки ищут пропавшего солдата-срочника из Омска

Последний раз его запечатлели камеры видеонаблюдения
Анна ВЕСЕЛОВСКАЯ
КомментироватьОставить комментарий(0)
Кирилл пропал из воинской части, где прослужил два месяца.

Кирилл пропал из воинской части, где прослужил два месяца.

Фото: ВКонтакте

На минувших выходных из воинской части под Хабаровскм, где проходил воинскую службу, пропал 19- летний омич Кирилл Мазин. Все произошло в селе Анастасьевка в ночь с 31 июня на 1 августа. Омич пробыл в части два месяца и еще не успел принять присягу. Зато уже попал в санчасть. Как говорят родственники, причиной этому послужило обострение варикоза. Это все, что им точно известно.

- В последний раз мы связывались в четверг 29 июня, - рассказывает жена пропавшего, Ксения. Девушка сильно переживает и едва может сдержать слезы. – Он не звонил, а просто написал о своем состоянии. У него заболела нога, и он оказался в санчасти. Отношения с сослуживцами сложились хорошие, все отзывались положительно, но вот с сержантами был конфликт. Кирилл жаловался, что как-то измываются над ним, могут ударить ни с того, ни с сего.

Об обстоятельствах исчезновения родственникам тоже ничего толком не сообщили. Запросто выйти из воинской части, да еще и с больной ногой, не простая задача, а может даже невыполнимая.

- Как пропал, никто не знает. Всех опрашивали, но никто ничего не видел, - уточнила Ксения.

Один из сослуживцев Кирилла показал обеспокоенной жене фотографию с камеры видеонаблюдения. Девушка уверена, что на ней именно Кирилл, но где она сделана, понять сложно. В кадр попадали только тротуар, дорога и кусты. Предполагают, что это где-то в Хабаровске.

Родные просят помощи в поисках пропавшего солдата. На последнем загадочном фото с камеры видеонаблюдения молодой человек был одет в военные штаны, берцы и футболку. Из-за болезни прихрамывал на правую ногу.

Приметы: рост 170 сантиметров, худощавого телосложения, коротка стрижка, глаза голубые.

Если вы видели Кирилла или знаете, где он может находиться, позвоните по телефонам: 8-950-787-99-35 и 8-950-791-67-62.

КАРТИНА ДНЯ