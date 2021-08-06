«Поздравляю коллег, чьи руки строят настоящее для наших земляков и будущее для потомков!»

Вот уже несколько лет мы чествуем в этот день тех специалистов, которые создают материалы для надежных зданий и самых современных объектов, проектируют строения, работают в офисах и «на земле», создают махины – дома, многоэтажки и небоскребы, комплексы, мосты, микрорайоны и целые города.

Я хотел бы поздравить каждого–инженеров, проектировщиков, конструкторов до крановщиков, кровельщиков, каменщиков, прорабов и многих других своих коллег, чьи руки строят настоящее для наших земляков и будущее для потомков.

Желаю каждому из вас верить в себя и свои силы, не терять терпения и упорства, «гореть» своим делом.Пусть любое ваше начинание по кирпичику реализуется в успешные проекты. Стройте планы, и пусть они воплощаются в жизнь!

Отдельно хочу поздравить своего доброго товарища Хальпукова Олега Семеновича – генерального директора ЗАО «УМ-4». В этом году его «детище» празднует свой 60-й день рождения. Заслуженный строитель России Олег Семенович 45 лет своей жизни посвятил работе в этой организации. Подчиненные и партнеры ценят его как блестящего руководителя, отличного топ-менеджера и специалиста, знающего свое дело.

Ни одна большая, значимая стройка в нашей области не обходится сегодня без механизмов «Управления механизации-4». Это крупнейшее в Сибирском регионе специализированное предприятие, где башенные краны не только эксплуатируют, но и монтируют, обслуживают, ремонтируют, обновляют и модернизируют.

Желаю предприятию процветания, новых профессиональных успехов!

Без сомнения, заслуживает теплых слов и коллектив«ЗСК №1». В нашем коллективе работают не просто дипломированные, а высококвалифицированные специалисты, постоянно совершенствующие свое мастерство, поэтому предприятие сегодня известно далеко за пределами нашего города.

Проектная мощность «ЗСК №1» позволяет выпускать элементы серии в объеме, эквивалентном 300 тысяч квадратных метров жилья в год, полностью закрывая потребность в массовом и доступном жилье и социальных объектах таких развивающихся городов, как Сургут, Ханты-Мансийск, Омск и Салехард. В декабре 2020 года нами сдан в эксплуатацию 17 - этажный дом на улице 4-я Транспортная, построенный по инновации конструкторов «ЗСК №1» серии 1.0201/87.Ж. Это современное каркасное сооружение не только качественное, но и комфортабельное. Осенью готовится к сдаче вторая многоэтажка.

Мы приглашаем застройщиков и инвесторов России к взаимовыгодному сотрудничеству

в эффективном решении их насущных задач!

Александр Канев, генеральный директор ООО «Завод строительных конструкций №1», Почетный строитель России

СПРАВКА

Завод строительных конструкций №1 сегодня – это крупнейшее предприятие Омской области по производству сборного железобетона. Здесь – в трех формовочных, двух арматурных, ремонтно-механическом, автотранспортном и строительном цехах, бетонно-растворном узле – трудятся около 400 работников.

Задача большого и профессионального коллектива – не только изготавливать продукцию высокого качества и поставлять ее клиенту точно в срок, но и возводить новые современные здания.

ПОЛЕЗНЫЙ ТЕЛЕФОН

«Завод строительных конструкций № 1»

г. Омск, ул. 1-я Заводская, 35.

Контактный телефон: (3812) 64-13-83

Email: gbi1@mail.ru