«Обидели чувства верующих и ворвались с обысками во время богослужения!»: Пастор омских евангелистов жалуется на давление следкома

Прихожане поддерживают своего пастора и верят в защиту бога.

Недавно у омских следователей возникли вопросы к деятельности евангельской церкви «Новое Творение». Это официально зарегистрированная организация, существовавшая в городе с 2016 года и нажившая немало прихожан. На службах всегда есть люди, а на специальные встречи, инкаунтеры, собирались не только из соседних городов, но и из других стран. Чаще всего приезжали люди из Казахстана. В минувшие выходные 18 июля, в помещение, где проходили богослужения ворвалась полиция и потребовала остановить службу.

- Не дожидаясь окончания богослужение, не считаясь с чувствами верующих, их пребыванием в особой атмосфере поклонения Богу, потребовали незамедлительно прервать Богослужение, запретили трансляцию и отключили все оборудование, а меня увели. Все это было сделано в грубой и бесцеремонной форме, несмотря на присутствие большого количества верующих, а также детей. Вся техника и оборудование были изъяты. Все выглядело так, как будто правоохранительные органы накрыли какое-то тайное и незаконное собрание, - рассказывает пастор «Нового Творения» Станислав Москвитин. По его словам, организация всегда была максимально открытой и за их деятельностью мог следить любой желающий. И правда, трансляции служб велись в интернете, в аудиозаписях группы можно найти проповеди, которые читал Станислав. Пастор уверен, что все можно было решить с ним лично и не прибегать к радикальным методам.

Прихожане поддерживают пастора и тоже считают, что церковь ничего противозаконного не сделала.

Пастор посетовал, что не знал о том, что следователи получили ордер на обыск в церкви и домах у нескольких ее членов. Обыски действительно проводились, об этом рассказывали в пресс-службе Следственного комитета по Омской области. Претензий к существованию церкви у правоохранителей нет, но есть подозрения, что сам пастор во время богослужений использовал гипноз, чтобы получать более щедрые пожертвования от прихожан. Как все бело на самом деле еще предстоит разобраться, но накануне обысков церковь собиралась покупать недешевый дом. На него насобирали прихожане. Видимо, он должен был стать новым местом для проведения собраний. Сейчас, как отметил Москвитин, службы проводятся в предоставленном муниципальном помещении.

- Я расцениваю это как предлог, чтобы оказывать на меня и нашу Церковь давление, чтобы в конечно итоге разрушить нашу общину по причине нашей «нетрадиционной» веры евангельских христиан, - обозначил свою позицию Москвитин в официальном заявлении. Под сообщением в официальной группе церкви прихожане уже активно высказывают слова поддержки основателю церкви.

- Это и есть и цена, и гонение. Но Господь не оставит своих детей и будет отмщением, - пишет одна из прихожанок. В подобном тоне высказывают и остальные неравнодушные люди.

Напомним, что официально главу церкви «Новое Творение» подозревают в применении психологического насилия над прихожанами во время служб. Сейчас проходит следствие, устанавливается круг пострадавших и сумма материального ущерба.

ПОДРОБНОСТИ

Пастор омской секты под гипнозом выманивал деньги с прихожан евангельской церкви

В Омске начали разбираться в делах евангельской церкви «Новое Творение». Она появилась в городе в 2016 году, по крайней мере, стала официально зарегистрированной организаций. Основал ее Станислав Москвитин, 53-летний омич, который стал еще и пастором. Суровый мужчина с бородой собирал прихожан, проводил богослужения и молитвы. (Далее...)