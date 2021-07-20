Пастор омской секты под гипнозом выманивал деньги с прихожан евангельской церкви

На собраниях секты люди молились вокруг креста и подвергались гипнозу.

В Омске начали разбираться в делах евангельской церкви «Новое Творение». Она появилась в городе в 2016 году, по крайней мере, стала официально зарегистрированной организаций. Основал ее Станислав Москвитин, 53-летний омич, который стал еще и пастором. Суровый мужчина с бородой собирал прихожан, проводил богослужения и молитвы.

Но делами церкви заинтересовались следственные органы. По их предположениям, Станислав использовал психологическое насилие во время своих служб. Завладевая умами прихожан, он получал от них более щедрые пожертвования, на которые, видимо, и существовала церковь. На официальной странице «Нового Творения» в соцсетях сейчас сохранилось немного записей, но одна из них явно говорит о том, что организация не бедствует. 29 июня ее организаторы собирались приобрести дом стоимостью около 3,5 миллионов рублей. За несколько дней до этого они опубликовали пост с просьбой помочь материально. Для покупки дома не хватало 110 тысяч рублей, большую часть прихожане уже собрали. Как предполагают следователи, пастор использовал техники гипноза, под которым прихожане и отдавали крупные суммы.

Новый дом для собраний собирались покупать в конце июня. Фото: ВКонтакте

- Внимание, семья! После вчерашнего нашего объявления сумма изменилась со 150 тысяч на 110 тысяч рублей. Из 3,5 миллионов для сделки осталось всего 110.. Спасибо, Папа!!! Мы благословляем каждый рубль, каждую жертву и каждого участника вклада в покупку Дома. Мы это сделаем. Вера творит чудеса. 29 июня, во вторник, сделка. Осталось чуть меньше трех дней. Позже выложим свидетельство о чудесах и вашем участии в этом. Мы верим, семья и друзья, что у нас получится это сделать вместе, - написали в посте. Состоялась ли сделка, не известно. Записи, которые идут после этого, сейчас удалены.

Прихожане насобирали 3,5 миллиона для его покупки. Фото: ВКонтакте

Просторный двухэтажный коттедж с небольшим садиком, видимо, должен был стать новым местом для собраний. А они проходили довольно обычно: прихожане, видимо, собирались на какой-то базе отдыха или в арендованном доме, жарили шашлыки, весело проводили время и слушали проповеди. Но был в этих собраниях и экстравагантный элемент. Верующие собирались вокруг самодельного креста и совместно молились. При этом увидеть радость на лицах прихожан затруднительно, все чаще люди рыдают, прикладываясь к кресту. На собрания бывало приезжали люди не только из других городов, но и из других стран, больше всего из Казахстана.

Начало встреч было довольно обыденным. Фото: ВКонтакте

Кульминацией собраний становилась групповая молитва. Фото: ВКонтакте

Как уточнили в пресс-службе Следственного комитета, на организацию вышли по оперативным разработкам. Сейчас возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 239 УК РФ (создание религиозного объединения, деятельность которого сопряжена с насилием над гражданами или иным причинением вреда их здоровью). Расследование только началось.

- Сейчас изъята документация, электронные носители и телефоны. Мы устанавливаем круг пострадавших и определяем примерный ущерб, нанесенный действиями основателей церкви, - прокомментировали в пресс-службе Следственного комитета.

Комментариев от руководства «Нового Творения» пока получить не удалось.