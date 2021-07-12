Рустам Набиев, потерявший ноги 12 июля 2015 года, не сломался и стал настоящим живым символом этой трагедии. Фото: ВКонтакте

Навсегда останется черным днем в истории российской армии 12 июля 2015 года. В 242 Учебном Центре ВДВ в Омске рухнула одна из только что отремонтированных казарм. Погребенными заживо оказались 43 солдата-срочника. Они только недавно приняли присягу и отслужили чуть больше месяца.

Уже позже во время бесконечных следственных действий и экспертиз выяснится: работы велись с нарушениями, за строителями особо никто не следил, а во время ремонта ООО «РемЭксСтрой» не рассчитало возросшую на перекрытия нагрузку после реконструкции стен. В итоге несколько плит сложились. Все случилось перед самым отбоем поздно вечером. В результате трагедии погибли 24 молодых парня. Многие получили страшные травмы и остались инвалидами. На скамье подсудимых оказались 11 человек. Одним из главных обвиняемых стал руководитель ООО «РемЭксСтрой» и начальник Учебного Центра ВДВ полковник Олег Пономарев. Однако за него вступились даже матери погибших солдат, понимавшие, что стоящая в документах его подпись о приемке здания казармы после ремонта – формальность. Даже через 6 лет после трагедии виновные до сих пор не наказаны (подробнее см. «Вопрос ребром»).

«Комсомолка» узнала, как сложилась судьба десантников, выживших в обрушении омской казармы.

«БЕДУ НЕ ЗАБЫЛ, НО СМОГ ЕЕ ПЕРЕЖИТЬ»

Актлек Акылбеков в 242 Учебный центр ВДВ попал из Называевска. В тот роковой день он как и все готовился спать. Под завалами парень провел несколько часов. Из-за неразберих кто-то позвонил матери солдата и сообщил, что Актлека больше нет. Однако быстро стало понятно, что это ошибка. О том, что парень жив, уже знал его брат.

Солдата удалось спасти. Врачи буквально заново ставили его на ноги. После больницы Актлек все-таки отслужил положенный ему год. На месте трагедии он с товарищами был пару раз – это дань уважения погибшим сослуживцам.

Омич Актлек Акылбеков мечтал попасть в ВДВ. Фото: ВКонтакте

Акылбеков закончил СибГУФК, ведет активный образ жизни, увлекается спортом и рыбалкой. В ближайшее время он планирует свадьбу. Случившуюся трагедию Актлек не забыл, но смог пережить.

«УМЕР, ЧТОБЫ ЗАНОВО РОДИТЬСЯ»

Рустам Набиев из Уфы тоже по распределению попал на службу в омский поселок Светлый. Он мечтал стать десантником. Однако трагедия с казармой навсегда изменила его жизнь. Солдат провел под завалами долгих 7 часов.

- Я слышал, как умирали мои товарищи, как они плакали и звали на помощь, как просили своих матерей им помочь, как они не хотели умирать. Все это время я был в сознании. Помню все свои секунды, минуты, часы до мельчайших подробностей, – вспоминает Рустам. – Я не хотел умирать, но чувствовал, что потихонечку ухожу. Уже ничего не чувствовал и пока не поздно, воспользовался своим последним шансом попросить у всех прощения и попрощаться. Навсегда. Я плакал, я молился.

Рустам Набиев, даже оказавшись в инвалидном кресле, смог покорить Эльбрус. Фото: ВКонтакте

Солдата вытащили из-под завалов лишь под утром. Он был последним, кого спасли. Дальше доставали лишь тела погибших ребят. После трагедии Рустам лишился обеих ног, но беда только укрепила характер десантника. На жизнь он посмотрел новыми глазами. За эти 6 лет Набиев добился результатов, которые не под силу и многим здоровым людям. Трагедия лишь укрепила его отношения с любимой девушкой Индирой. Пара поженилась, у них родились две девочки. Теперь Рустам живет так, словно боится всего не успеть.

- Сегодняшнии день я по праву считаю своим вторым Днем рождения. В тот день я умер, чтобы заново родиться, – вспоминает Рустам.

Для многих он стал настоящим живым символом несломленного характера. Уфимец профессионально начал заниматься следж-хоккеем и попал в Паралимпийскую сборную России. Все, за что он берется, парень доводит до конца. В прошлом году Рустам покорил гору Эльбрус на руках! Своим примером бывший десантник вернул к жизни не одного человека, оказавшегося в инвалидной коляске. О своей жизни он активно рассказывает в Instagram. У Рустама уже под миллион подписчиков.

- Я пытаюсь доказать, что люди с инвалидностью могут больше, чем другие, что мы сильные и независимые от обстоятельств люди. И поэтому я каждый раз бросаю себе новый вызов, – говорит Рустам Набиев.

«ХОТЕЛИ АМПУТИРОВАТЬ НОГИ»

Михаил Клыш из Иркутска сидел и подшивал форму, когда услышал сильный треск. Следующее, что он помнил: падение вниз и сильная боль в ногах. Его завалило тяжелыми плитами. Через какое-то время Михаил начал терять сознание. Кричать и звать на помощь он уже не мог. В этот момент его и нашли спасатели.

Михаил Клыш провел под завалами 5 часов и чуть не потерял ноги. Фото: ВКонтакте

Парня доставили в больницу, где он провел несколько месяцев. Ситуация была критической: врачи сообщили, что пошло заражение крови и ноги придется ампутировать. Но Михаил Клыш несколько раз отказывался от этой процедуры. Тогда медики стали делать переливание крови, и парень быстро пошел на поправку. Врачи не скрывали своего удивления, когда после реабилитации парень начал ходить сам.

Михаил Клыш счастлив со своей любимой Фото: ВКонтакте

После больницы Михаил вернулся служить именно в ВДВ. Бывший десантник женился и переехал жить в Москву. Претензий к врачам и военным у него нет. Ре каждый день радуется, что судьба дала ему второй шанс.

ВОПРОС РЕБРОМ?

Виновники так и не наказаны?

На скамье подсудимых оказались сразу 11 человек, среди них строители, военные, которые должны были контролировать ремонт казарм в Светлом. Начальнику части Олегу Пономареву предъявили обвинение по трем статьям: «Превышение должностных полномочий», «Пособничество в злоупотреблении полномочиями», а также «Нарушение правил безопасности при ведении строительных работ, повлекшее по неосторожности гибель двух и более лиц». Сам он свою вину не признает. Расследование длилось долгих 5 лет, в суд уголовное дело передали лишь год назад. За это время бесконечные следственные действия и суды сильно измотали Олега Пономарева. Сейчас он находится в Омске и почти каждую неделю ходит на процессы по своему уголовному делу. Тем временем, появилась информация, что сегодня истек шестилетний срок давности по статье «Нарушение правил безопасности при ведении строительных работ» - основной пункт обвинений. А это значит, что по этой статье никто из подсудимых наказан не будет. «Комсомолка» попыталась получить комментарии защиты Олега Пономарева, но его адвокат дал понять, что сейчас – не время.

Смотреть видеосюжет Рустам Набиев, пострадавший в трагедии с обрушением казармы в Омске, покорил Эльбрус

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