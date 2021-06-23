Где в Омске сделать тест на коронавирус: все лаборатории

Из-за третьей волны коронавируса тесты ПЦР снова стали востребованными среди омичей. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Коронавирус не дает забыть о себе омичам. Сейчас в регионе началась уже третья волна заболеваемости. Количество зараженных каждый день неуклонно растет, многие попадают в ковидные госпитали. Из-за этого стали вновь востребованы тесты на ковид. Сделать их бесплатно не получится. Сейчас в Омске есть сразу несколько лабораторий, которые занимаются проведением ПЦР тестов. Теперь во многих из них результаты можно получить уже через сутки, а также есть услуги экспресс-тестирования, которые покажут результат уже через 2-3 часа.

Но стоит все же понимать, какие именно тесты вам нужны. Обычный мазок, всем известный ПЦР, просто покажет болели ли вы недавно ковидом или нет. Никакой подробной информации эти тесты не дают. Но именно они в большинстве случаев необходимы во многих случаях. Такие исследования проводят в следующих клиниках:

1. Центр СПИД (ул. 50 лет Профсоюзов д.119/1) За обычный метод тут возьмут 970 рублей, а за экспресс, результаты которого можно будет получить быстрее, 630 рублей.

2. Областная Клиническая Больница (ул. Березовая д.3) Анализы здесь стоят 900 рублей.

3. Западно-Сибирский медицинский центр ФМБА (ул. Красный путь д.127к1) Здесь за мазок возьмут 1300 рублей.

4. Клинический Диагностический Центр (ул. Ильинская д.9) За мазок попросят 1600 рублей.

5. Противотуберкулезный диспансер (ул. Целинная д.2) Мазок в этой лаборатории сделают за 1340 рублей.

6. Лаборатория KDL. Здесь пройти ПЦР можно за 1190 рублей

7. Клиника «Евромед». Пройти тестировании здесь можно за 2500 рублей. Есть услуга экспресс-тестирования, которое обойдется даже чуть дешевле 2120 рублей.

8. МСЧ-4 (ул. Воровского д.62/1). В этой больнице пройти тест ПЦР можно чуть бюджетнее, за 1250 рублей. Но с 29 июня МСЧ полностью перепрофилируют под лечение коронавирусных больных, поэтому не известно, будет ли она оказывать услуги тестирования.

9. Клинический медико-хирургический центр (ул. Булатова д.105). Здесь проводят ПЦР за 1400 рублей. Экспресс-вариант обойдется значительно дороже, за 2000 рублей его можно будет получить через несколько часов.

10. Лаборатория Invitro. Мазок здесь возьмут за 1680 рублей. Результат можно получить через сутки.

Второй вид тестирования, это определении количество антител к ковиду в крови. Для этого придется сдать кровь из вены. Это довольно подробный анализ, ориентируясь на который можно сказать, как давно человек переболел коронавирусом. Вырабатываются два вида антител IgM, наличие которых говорит об активной фазе болезни, и IgG, которые свидетельствуют о том, что человек уже переболел. Эти анализы, как правило, делаются дольше, получить результаты можно только через несколько дней. Их определением занимаются следующие лаборатории:

1. Клинический Диагностический Центр (ул. Ильинская д.9) За комплексный анализ возьмут 520 рублей. Также можно отдельно сделать экспресс-тест и узнать, болели ли вы коронавирусом раньше. Его стоимость составит 750 рублей, а результаты будут готовы в течение 2 часов.

2. Противотуберкулезный диспансер (ул. Целинная д.2) Исследования крови здесь проводят на разные виды антител отдельно, каждое из которых стоит по 790 рублей.

3. НИИ природно-очаговых инфекций (пр. Мира д.7) Здесь проводят только исследования крови. Комплексный анализ на разные виды антител будет стоить 1600 рублей, а по отдельности за каждый возьмут по 800 рублей.

4. Клинический медико-хирургический центр (ул. Булатова д.105). Комплексно антитела здесь не исследуют, каждый из анализов обойдется по 1000 рублей.

5. Лаборатория Invitro. Комплексный анализ на антитела здесь обойдется в 1490 рублей, а по отдельности каждый их вид можно проверить за 800 рублей.

6. Лаборатория KDL. Тест на определение антител здесь обойдется в 1880 рублей. Правда определят только наличие частиц IgG.

7. Областная Клиническая больница (ул. Березовая д.3). Услуги по комплексному исследованию не оказывают, но проверить содержание каждого вида антител можно за 500 рублей.

Чтобы понять, какой именно тест вам нужно пройти, лучше всего проконсультироваться с врачом. Также в некоторых лабораториях отдельно берут оплату за забор материала. Естественно тест обойдется дороже, если вызывать специалиста на дом.