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Общество23 июня 2021 10:53

Под ковидный госпиталь в Омске отдадут МСЧ-4

Больницу полностью перепрофилируют под прием больных коронавирусом
Анна ВЕСЕЛОВСКАЯ
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В Омске снова появится больница, полностью отведенная под коронавирусных больных.

В Омске снова появится больница, полностью отведенная под коронавирусных больных.

Фото: Иван МАКЕЕВ

В Омске еще на прошлой неделе объявили о пополнении коечного фонда для больных ковидом. На заседании оперштаба решили, что увеличат количество мест в ковидных госпиталях из-за всплеска заболеваемости. В Роспотребнадзоре подтвердили, что началась третья волка коронавируса.

Сегодня стало известно, что полностью под прием коронавирусных больных перепрофилируют МСЧ-4. Все 350 мест, которые есть в больнице, будут отданы под ковидный госпиталь, уточнили в пресс-службе минздрава. Сейчас в обычном режиме МСЧ-4 работает последние дни, а уже со следующей неделе, как и раньше начнет работать с COVID-19. Эта больница в первую и вторую волну занималась лечением ковидных больных, также там установлен аппарат МСКТ для диагностики новой болезни.