Под ковидный госпиталь в Омске отдадут МСЧ-4

В Омске снова появится больница, полностью отведенная под коронавирусных больных. Фото: Иван МАКЕЕВ

В Омске еще на прошлой неделе объявили о пополнении коечного фонда для больных ковидом. На заседании оперштаба решили, что увеличат количество мест в ковидных госпиталях из-за всплеска заболеваемости. В Роспотребнадзоре подтвердили, что началась третья волка коронавируса.

Сегодня стало известно, что полностью под прием коронавирусных больных перепрофилируют МСЧ-4. Все 350 мест, которые есть в больнице, будут отданы под ковидный госпиталь, уточнили в пресс-службе минздрава. Сейчас в обычном режиме МСЧ-4 работает последние дни, а уже со следующей неделе, как и раньше начнет работать с COVID-19. Эта больница в первую и вторую волну занималась лечением ковидных больных, также там установлен аппарат МСКТ для диагностики новой болезни.