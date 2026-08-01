С Днем рождения, Сергей Никонович!

Уважаемый Сергей Никонович!

От имени коллектива омской редакции газеты «Комсомольская правда» примите самые искренние и сердечные поздравления с днем рождения!

Ваша биография неразрывно связана со становлением и развитием строительной отрасли региона, является ярким примером управленческой мудрости, стратегического видения и преданности делу. Под Вашим руководством ассоциация «Стройподряд» стала одним из флагманов регионального рынка, а возведенные объекты - неотъемлемой частью современного облика Омска.

Высочайший профессионализм, стратегическое мышление и умение сплотить команду для решения самых амбициозных задач вызывают глубокое уважение партнеров и коллег. Вы по праву принадлежите к числу руководителей новой формации - тех, кто не просто возводит здания, но создает современную инфраструктуру, формирует комфортную городскую среду и задает высокие стандарты качества жизни. Достижения служат достойным примером ответственного ведения бизнеса.

«Комсомольская правда» всегда была и остается изданием, которое внимательно следит за успехами отечественной промышленности и строительства. Мы знаем вас как сильного лидера, открытого к диалогу и готового делиться опытом.

В этот праздничный день от всей души желаем крепкого сибирского здоровья, неиссякаемой жизненной энергии, семейного благополучия и новых профессиональных побед! Пусть каждый новый проект будет успешным, партнеры остаются надежными, а поддержка родных и близких придает сил для покорения любых вершин.

С глубоким уважением, коллектив «Комсомольской правды» в Омске.

Справка КП:

Сергей Оркиш — почетный омский строитель, с 1989 года возглавляет компанию компанию «Стройподряд», которая за десятилетия работы восстановила Тарские ворота и Серафимо-Алексеевскую часовню, реконструировала Зал органной и камерной музыки, Драматический и Лицейский театры, Областную клиническую больницу, возвела КДЦ «Летур», более трех сотен жилых домов, детские сады, поликлинику. В 2025 году ввела в работукомплекс загородного отдыха «Ачаирские термы».

С 2007 по 2011 г. — депутат Областного Законодательного собрания.

35 лет назад «Стройподряд» стал основой для создания Ассоциации активных предпринимателей «Стройподряд».