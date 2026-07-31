Омичи украли 45 млн рублей, продавая фейковые билеты по «Пушкинской карте»

Момент обыска. Фото: пресс-служба прокуратуры Омской области

Куйбышевский районный суд города Омска вынес приговор по уголовному делу в отношении двух местных жителей, признанных виновными по части 4 статьи 159 Уголовного кодекса Российской Федерации в мошенничестве в особо крупном размере. Об этом сообщили в пресс-службе суда.

В суде установлено, что в период с декабря 2021 года по май 2023 года осужденные совместно со знакомым зарегистрировались от имени пяти предпринимателей на одном из сайтов в сети Интернет в качестве организаторов культурных мероприятий в городе Омске. Затем через одну из социальных сетей они распространили среди молодежи билеты на несуществующие массовые мероприятия. Оплата за билеты осуществлялась через «Пушкинские карты» в рамках федеральной государственной программы социальной поддержки молодежи и популяризации культуры.

За время преступной деятельности осужденные похитили более 45,2 миллиона рублей, причинив ущерб государству и юридическим лицам. Вину в совершении преступления мужчины не признали. С учетом мнения государственного обвинителя суд назначил виновным наказание в виде 4 лет 6 месяцев и 5 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима, обязав в полном объеме возместить причиненный ущерб.

Ранее третий участник преступления, оказывавший активное содействие расследованию и заключивший с прокурором досудебное соглашение о сотрудничестве, был осужден к лишению свободы на срок 4 года 6 месяцев с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.

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